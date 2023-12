A apărut calculatorul AI care poate prezice când mori: "Folosim tehnologia de la baza ChatGPT"

Experții au folosit tehnologia care stă la baza ChatGPT, cel mai cunoscut chatbot AI, și au realizat un calculator care poate prezice momentul morții unui om.

Dezvoltatorii calculatorului au creat un nou algoritm, numit life2vec, care selectează detalii din viața unui om. Acesta folosește detaliile din viața unui individ pentru a prezice durata sa de viață, cu o precizie de 78%. Printre detalii se numără venitul, profesia, reședința și istoria medicală.

Pornind de la aceste informații, calculatorul poate prezice precis când va muri cineva, scrie New York Post, citat de useit.ro.

"Folosim tehnologia de la baza ChatGPT (ceva numit modele de transformare) pentru a analiza viața oamenilor, prin reprezentarea fiecărei persoane drept secvența evenimentelor care au loc în timpul vieții lor,” a declarat Sune Lehmann, conducătorul studiului intitulat Using sequence of life-events to predict human lives.

"Folosim faptul că, dintr-un anumit punct de vedere, viețile umane sunt similare cu limbajul", a declarat Lehmann, ce a condus studiul despre calculatorul AI care poate prezice durata vieții.

"Așa cum cuvintele vin unul după altul în propoziții, așa evenimentele vin unul după altul în viața umană", a mai spus acesta.

Calculatorul a prezis aproape perfect care dintre subiecți vor muri

"Acest model poate prezice aproape orice",a declarat Lehmann. "Am prezis moartea pentru că e ceva la care oamenii au lucrat mulți ani (de exemplu, companiile de asigurări)", a continuat Lehmann. "Așa că știam cam ce se poate face."

Echipa lui Lehmann a dezvoltat calculatorul AI care poate prezice când mori pe 6 milioane de danezi. Subiecții aveau diferențe sociodemografice și studiul a durat în perioada 2008 – 2020. Analiza a folosit life2vec pentru a descoperi care dintre subiecți vor trăi minim 4 ani după data de 1 ianuarie 2016.

Cu ajutorul acestor informații, life2vec a prezis aproape perfect care dintre subiecți au murit până în 2020.

Potrivit studiului, printre factorii care au contribuit la o viață mai scurtă se numără un diagnostic de boală mintală și munca într-o profesie calificată. Bărbații trăiesc mai puțin decât femeile.

Niciunul dintre participanții studiului nu a primit predicția calculatorului. În acest moment, tehnologia nu e accesibilă publicului. "Ar fi fost extrem de lipsit de responsabilitate", susține Lehmann.