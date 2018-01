Decizie radicală luată de YouTube

Platforma video YouTube, filială a Google, va înăspri regulile de acces şi controalele asupra canalelor sale pentru a-i linişti pe clienţii săi publicitari după o serie de derapaje constatate în conţinutul lor online, relatează AFP.



"Nu se poate nega că 2017 a fost un an dificil cu mai multe probleme care ne-au afectat comunitatea şi partenerii noştri publicitari", a declarat Paul Muret, vicepreşedinte al YouTube, într-un mesaj postat marţi pe platforma pentru care publicitatea online reprezintă cea mai mare parte din venituri.



"Provocările pe care le-am dezvăluit în 2017 ne-au ajutat să întreprindem schimbări dificile în 2018", a adăugat el.



De acum înainte, canalele vor trebui să aibă cel puţin 1.000 de abonaţi şi 4.000 de ore de timp de vizionare în anul precedent pentru a fi admisibile pe platformă, potrivit lui Paul Muret. Anterior, un canal avea nevoie de un număr minim de 10.000 de vizualizări.



"Vrem să luăm în considerare dimensiunea canalului, implicare audienţei şi atitudinea fondatorului pentru a decide dacă va fi admis sau nu", a adăugat Muret.



În plus, YouTube va supraveghea îndeaproape spam-urile sau orice alt semnal abuziv pentru a se asigura că conţinutul rămâne în acord cu carta Google. De asemenea, platforma le va asigura partenerilor săi publicitari ameliorări ale modalităţilor de control al clipurilor video din portofoliul Google Preferred, care le permite companiilor să identifice canalele cele mai populare.



Aceste schimbări ar urma să aibă impact asupra unui "număr semnificativ" de canale, potrivit platformei care a trebuit să o sancţioneze săptămâna trecută pe una dintre vedetele sale, americanul Logan Paul, după publicarea la începutul lunii a unui videoclip turnat în Japonia care includea imagini cu un bărbat care s-a sinucis prin spânzurare.



Tânărul de 22 de ani, care potrivit mai multor estimări ar fi câştigat peste zece milioane de dolari în 2017, a fost exclus din două proiecte şi din portofoliul Google Preferred.



În noiembrie anul trecut, YouTube a şters mii de videoclipuri cu copii care erau însoţite de comentarii foarte deplasate, chiar suspectate că ar aparţine unor pedofili, după un articol din cotidianul The Times care relata că reclamele la mărci mari precum Adidas, Amazon sau Mars apar alături de aceste conţinuturi cu copii.



Potrivit altor media, mai multe companii au decis să nu mai plaseze reclame pe YouTube din acest motiv. Grupul informatic american HP a confirmat pentru AFP că a cerut Google "să suspende imediat orice publicitate pe YouTube"