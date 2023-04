O echipă de studenți români a reușit sa trimită o imprimantă 3D în spațiu

O echipă de studenți români a testat în spațiu o nouă tehnologie de printare 3D, cu ajutorul rășinilor fotosensibile la radiațiile UV.

Sursa foto: Facebook REXUS

Cu alte cuvinte, dacă pe stația spațială este necesară o reparație iar piesa necesară reparației lipsește, cu ajutorul inovației tinerilor români din echipa ECRIDA, aceasta poate fi creată la imprimantă.

Provocarea cea mai mare a proiectului a fost să se găsească o soluție pentru a imprima într-un mediu cu gravitație zero, așa cum este în spațiu.

”Suntem o echipă de opt studenți care și-au propus să testeze o tehnologie de printare 3D folosind rășină în condiții de minimă gravitație. Acest lucru a fost posibil prin participarea noastră la un concurs organizat de Agenția spațială Europeană, în parteneriat cu Agenția Spațială Germană și cea suedeză unde au fost 100 de aplicații în primă fază, dintre care au fost selectate 10. Cele 10 selecții au fost alocate în două rachete. Scopul acestui proiect a fost de a demonstra că o imprimantă 3D care folosește rășină lichidă poate fi utilizată în condiții de minimă gravitație, adică poate fi utilizată pe stația spațială.

Principiul de funcționare, cel care definește acest tip de tehnologie, de printare 3D, este legat de realizarea unor obiecte solide cu ajutorul mini-ultravioletelor într-un lichid. În imponderabilitate, lichidul s-ar plimba peste tot, iar provocarea noastră a fost să ținem acel volum de lichid într-un singur loc și să reușim să realizăm obiecte solide din el. Și atunci a trebuit să creăm o imprimantă special concepută pentru astfel de condiții.

În mod normal ar fi trebuit să lucrăm la acest proiect un an și jumătate. Dar noi am fost o echipă care a prins o perioadă specială pentru că, în primul an de lansare, a venit pandemia. Și atunci a fost amânată din aceste condiții campania de lansare.

În al doilea an, în centrul spațial din nordul Suediei a avut loc un incident, a luat foc o clădire, și a trebuit din nou să amânăm.

În anul trei, după ce ne-am cumpărat bilet să plecăm, a fost anunțat războiul. Și abia anul acesta am reușit să lansăm. Noi am lucrat în toată această perioadă, a fost un succes, cu emoții inclusiv la lansare, pentru că noi când am ajuns erau 26 de grade Celsius în centrul spațial.

Primele zile a fost însorit, atunci ne-am pregătit experimentul, am făcut toate testele, comunicarea cu racheta, însă înainte de ziua lansării a început să bată vântul cu 85 km/h, să ningă și ne-am trezit timp de trei zile consecutiv, la ora 3:00, până în ultima zi, când am reușit să lansăm”, a povestit Adrian Șișman, membru al echipei ECRIDA, la Antena 3 CNN.