Milionarul „nemuritor” Bryan Johnson își amenință toți criticii online: „Mâine, agentul meu AI va trimite un e-mail în masă”

Milionarul Bryan Johnson, obsedat de nemurire și biohacking, în aprilie 2026. Sursa foto: Hepta

De ani de zile, multimilionarul Bryan Johnson vânează nemurirea, recurgând la proceduri bizare de „încetinire a îmbătrânirii”, precum terapia cu oxigen hiperbaric, și ingerând cantități uriașe de suplimente. În mod deloc surprinzător, aceste metode pseudoștiințifice de biohacking nu au funcționat: Johnson, în vârstă de 49 de ani, a fost diagnosticat recent cu o boală autoimună incurabilă, o veste dificilă pentru oricine, cu atât mai mult pentru cineva convins că poate cumpăra o cale de scăpare din fața morții.

Lucrurile au luat-o și mai mult la vale după acest diagnostic. Johnson nu numai că s-a angajat să încerce să „rezolve” problema bolii autoimune, dar a început și să adopte o poziție fermă împotriva criticilor săi, anunțând un plan prin care să-i expună public pe toți cei care i-au criticat vreodată ambițiile neobișnuite.

„Am un agent AI care înregistrează fiecare comentariu negativ pe care cineva îl face despre mine online”, a scris Johnson într-o postare publicată săptămâna aceasta pe X, fostul Twitter. „Apoi creează un profil al persoanei, cartografiază toate conexiunile sale sociale și găsește toate adresele sale de e-mail.”

„Mâine dimineață, agentul meu AI va trimite un e-mail în masă”

A urmat apoi amenințarea bizară.

„Mâine dimineață, agentul meu AI va trimite un e-mail în masă către întreaga rețea socială extinsă a fiecăruia, în care va detalia lucrurile îngrozitoare pe care le-au spus despre mine”, a explicat guru-ul longevității.

Într-un răspuns, Johnson și-a detaliat promisiunea, precizând că mesajele nu vor fi trimise doar „rețelei lor sociale, ci și rețelei extinse a tuturor persoanelor pe care le cunosc”.

Apoi, Johnson a revenit asupra declarațiilor sale, susținând că totul a fost o glumă.

„Chiar glumesc în legătură cu toate astea”, a scris el într-o altă postare ulterioară, potrivit Futurism. „Asigurați-vă că vă băgați în pat la timp în seara asta.”

Marți dimineață, însă, acesta a făcut aceeași amenințare și pe rețeaua socială Facebook

Postarea inițială de pe X a acumulat rapid peste 3,4 milioane de vizualizări, iar mii de comentarii au tratat afirmațiile sale ca și cum ar fi fost cât se poate de serioase.

Oricât de greu de descifrat ar fi amenințarea lui Johnson, aceasta dezvăluie multe despre felul în care directorii din industria tehnologiei, cu averi extrem de mari, își percep propria putere, dar și despre cât de fragile pot fi orgoliile lor. Chiar și sub forma unei glume, o armată de roboți AI de asemenea amploare presupune accesul la resurse pe care majoritatea oamenilor cu greu și le pot imagina, dar pe care un multimilionar precum Johnson le-ar putea mobiliza într-o clipă.

Pe măsură ce prăpastia dintre cei mai bogați 1% dintre oameni și restul populației continuă să se adâncească până la proporții uluitoare, chiar și amenințările făcute în glumă devin o demonstrație de forță plauzibilă. În timp ce elitele din industria tehnologiei se confruntă cu o reacție populistă tot mai puternică, se pare că nici măcar glumele lor nu se desfășoară pe un teren de joc echitabil.