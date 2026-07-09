​Bryan Johnson, antreprenorul care a cheltuit milioane pentru a descoperi nemurirea, suferă de o boală rară

Sursa: Instagram/ bryanjohnson_

Bryan Johnson, în vârstă de 48 de ani, un antreprenor american în tehnologie și fondator al Blueprint, cunoscut pentru investițiile de milioane de dolari în încercări de a încetini îmbătrânirea și pentru documentarul Netflix „Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever”, a dezvăluit pe rețelele sociale că suferă de gastrită autoimună (HAI), o boală rară care determină sistemul imunitar să atace mucoasa stomacului.

Într-o postare, Bryan Johnson a scris: „Stomacul meu se mănâncă singur. Corpul meu a început să dezvolte un proces autoimun care mi-a afectat tiroida și apoi mucoasa stomacului.”

Antreprenorul este cunoscut pentru susținerea biohacking-ului , practica născută în Silicon Valley care își propune să optimizeze biologia: de la postul intermitent la meditație, de la saune cu infraroșu la agățatul cu capul în jos pentru a stimula fluxul sanguin, până la intervenții extreme precum implanturile de microcipuri pentru a încerca să depășească limitele naturale ale organismului, relatează Corriere della Sera.

Ce este gastrita autoimună

Gastrita autoimună este o boală rară, adesea nediagnosticată, care afectează aproximativ 2% din populație . În multe cazuri, însă, rămâne „silențioasă”, deoarece nu provoacă simptome specifice, ci doar o senzație de sațietate precoce și digestie lentă. De obicei, este detectată printr-un simplu test de sânge pentru a detecta prezența anticorpilor împotriva celulelor parietale ale stomacului”, a explicat Vito Annese , directorul Unității de Gastroenterologie și Endoscopie Digestivă de la IRCCS Policlinico San Donato și profesor de Gastroenterologie la Universitatea Vita-Salute San Raffaele din Milano. „Sistemul imunitar atacă celulele stomacului, provocând inflamație (gastrită) și distrugerea progresivă a mucoasei (gastrită atrofică). Acest lucru reduce progresiv prezența glandelor care produc acid gastric, principalele glande ale stomacului. Reducerea producției de acid reduce, la rândul său, absorbția fierului și absorbția vitaminei B12 din cauza lipsei de producție a factorului intrinsec, crescând riscul de a dezvolta anemie. Dacă gastrita a cauzat anemie semnificativă și deficit de vitamina B12, pot apărea și astenie, dificultăți de respirație și furnicături sau parestezii la nivelul membrelor inferioare.

Tratamentele pentru gastrită autoimună

Gastrita autoimună este o boală incurabilă, deoarece, până în prezent, nu există un tratament care să poată duce la o rezolvare definitivă. Scopul tratamentului este gestionarea simptomelor, suplimentarea cu vitamine și prevenirea complicațiilor pe termen lung.

„Pe lângă unele recomandări alimentare care se aplică tuturor tipurilor de gastrită, cum ar fi evitarea alimentelor grase, fumatul și consumul excesiv de alcool, în cazul gastritei autoimune, este important să se ia suplimente de vitamina B12 și să se primească perfuzii cu fier”, a precizat profesorul Vito Annese. „Visul lui Bryan Johnson despre nemurire nu va fi spulberat de acest diagnostic: gastrita autoimună nu este o boală care scurtează viața. Cu toate acestea, controalele periodice sunt necesare pentru a detecta orice modificări sau leziuni mai grave, necesitând în general o gastroscopie la fiecare 2-3 ani, deoarece este clasificată drept o afecțiune precanceroasă. Este binevenit faptul că antreprenorul dorește să împărtășească informațiile pe rețelele sociale, dar fără a crea teamă, deoarece boala progresează, în general, benign. A vorbi despre aceasta public poate crește gradul de conștientizare și poate împinge oamenii să se supună unor controale suplimentare în cazurile de anemie inexplicabilă”, a mai adăugat medicul.