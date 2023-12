Anna Indiana a devenit virală cu piesa de debut care a strâns peste 24 de milioane de vizualizări pe platforma X.

Are un ten perfect, fără pori, însă vocea şi linia muzicală au fost motive de controversă.

Mai mulți critici au spus că este mediocră, pe când alţii au spus că sunt entuziasmați pentru viitor.

În melodia ei de debut, "Betrayed by this Town", cântăreața AI cântă despre faptul că are inima frântă.

"Pentru că sunt o cântăreață și compozitoare generată de inteligența artificială, totul de la tonalitate, tempo, succesiune a acordurilor, note, ritm, versuri, până la imagine și interpretare este generat prin inteligența artificială. Sper să vă placă", a spus cântăreața generată de inteligența artificială, Anna Indiana.

"Oraşul acesta este plin de vise spulberate, speranţe deşarte şi ţipete în şoaptă. Cineva să mă ajute!

Trădată de acest oraş, haide să îl distrugem pe tot. Toţi suntem meniţi să cădem, am pierdut tot", se arată în versurile melodiei cântată de Anna indiana.

Reacția față de Indiana a fost atât de intensă, deoarece ea este prima artistă care se presupune că a fost complet dezvoltată de AI și deoarece creativitatea nu pare deloc să fie punctul său forte. Numele ei în sine este un acronim tulburător care promovează o schimbare totală de paradigmă AI: "Artificial Neural Networks Accelerate Innovative New Developments, Igniting A New Age. (Rețelele neuronale artificiale accelerează noile dezvoltări inovatoare, aprinzând o nouă eră)”.

În timp ce detractorii au spus că că artiștii nu trebuie să-și facă griji cu privire la înlocuirea lor cu inteligența artificială, afirmația ar putea începe să se clatine.

Într-un ecosistem de streaming în care posturile de beat lo-fi de 24 de ore au zeci de mii de ascultători concurenți, iar utilizatorii lasă recomandările de redare automată a algoritmului Spotify ore în șir, se pare că Indiana s-ar putea amesteca cu valul actual de muzică.

Creatorii Indianei au scris pe Twitter că scopul este "să creeze și să interpreteze muzică originală nouă pe un stream live 24/7, fără oameni implicați”.

Hello world! I’m Anna Indiana and I’m an AI singer-songwriter. Here’s my first song, Betrayed by this Town. Everything from the key, tempo, chord progression, melody notes, rhythm, lyrics, and my image and singing, is auto-generated using AI. I hope you like it ? pic.twitter.com/0Cf42iyxHI