Un nou scandal. Cum îți pot fi accesate datele personale din telefon fără să bănuiești nicio secundă

foto- Pexels

Societatea israeliană specializată în programe de spionaj NSO, suspectată că a piratat mesageria criptată WhatsApp, ar fi acum capabilă să ajungă la datele personale din cloud, stocate la distanţă, trecând prin smartphone-urile persoanelor vizate, a relatat vineri Financial Times, preluat de AFP.



Compania a dezvoltat o versiune ameliorată a programului său de spionaj Pegasus, utilizat de mai mulţi ani de numeroase servicii de informaţii pentru a recupera datele stocate pe telefoanele mobile, dar şi pe tablete şi laptopuri.



Acest lucru poate fi valabil şi pentru fotografiile şi înregistrările video transferate în spaţiul de stocare la distanţă, dar şi mesajele arhivate sau istoricul datelor de localizare.



Potrivit cotidianului britanic, care citează surse apropiate de dosar, NSO Group "le-a declarat unor clienţi că produsele sale îi permit să obţină pe ascuns toate datele personale ale unui utilizator plecând de la serverele Apple, Google, Facebook, Amazon şi Microsoft".



Concret, programul profită de faptul că accesul la spaţiul de stocare personal din cloud rămâne deschis pe dispozitivul persoanelor vizate pentru a-l accesa şi a recupera datele.



Într-o declaraţie scrisă trimisă AFP, compania israeliană a dezminţit informaţiile din Financial Times, estimând că "există o profundă neînţelegere în ceea ce priveşte NSO, serviciile sale şi tehnologia sa".



"Produsele NSO nu furnizează mijloacele de colectare de date şi acces la aplicaţii, servicii sau infrastructuri de cloud enumerate de articolul din Financial Times", se menţionează în acest comunicat.



Creat în 2010 de israelienii Shalev Hulio şi Omri Lavie şi cu sediul la Herzliya, în apropiere de Tel Aviv, în zona supranumită Silicon Valley a Israelului, NSO Group se prezintă ca specializat în tehnologii cibernetice care furnizează agenţiilor guvernamentale de securitate mijloacele de a combate terorismul şi criminalitatea.



În mai anul trecut, mesageria online WhatsApp a anunţat că un program spion a fost transmis pe telefoane prin intermediul aplicaţiei sale, evocând ca origine o companie care "lucrează cu numeroase guverne din lume".



Financial Times informa încă de atunci că în spatele atacului s-ar afla NSO.



Joseph Hall, un expert în cadrul ONG-ului american Center for Democracy and Technology, a explicat pentru AFP că programul spion semăna foarte mult cu programul Pegasus, pus la punct de NSO Group.



NSO afirmă că nu exploatează programul spion Pegasus, care este vândut doar guvernelor.