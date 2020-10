Cum iubesc zodiile! Legile de aur ale dragostei pentru toți nativii: Berbecii - infidelii zodiacului, Leii - cuceritorii care frâng inimi

BERBEC

Pentru el dragostea e la cote înalte. E mare căutător de dragoste și mare oferitor de dragoste, este extrem de important pentru el să trăiască iubind, dar a iubi înseamnă să fii fidel. Și berbecii nu sunt fideli. În prima parte caută cuceriri, fețe noi, persoane deosebite, sunt în căutare non stop și ei dacă au acasă un partener și au și în afară un partener au puterea să îi iubească pe amândoi la fel. E ceva unic, nu se mai găsește la alte zodii, dar când se întâmplă ca Berbecul să găsească acel partener care corespunde perfect dorințelor lui, nu mai există infidelitate. Nu mai are ochi pe altcineva.

Legea de aur - Dintre toate virtuțile, fidelitatea e cea mai puțin statornică

TAUR

Este printre singurele zodii romantice ale zodiacului. Sunt foarte atenți la parteneri, sunt fideli, dar par insensibili, însă au o latură ascunsă pe care o descoperi doar dacă trăiești alături de ei. Din afară par de piatră. E o metodă de autoprotecție, ca să nu sufere. Au o forță nemărginită de a primi dragoste și de a oferi. Își cântăresc foarte bine opțiunile și nu se duc cu capul înainte. Taurii se cuceresc cu lux și exces de sentimente. Sunt extremiști în dragoste.

Legea de aur - Cât timp iubești, ierți, dar mergi desculț prin iubire fiindcă dincolo de liniște trebuie să te aștepți că există furtuni

GEMENI

Au siguranța de a fi originali în ceea ce fac, sunt spirite libere, au imaginație bogată. Au nevoie să acționeze, să testeze, au nevoie de un partener la fel de liber ca ei, la fel de expansiv, fără bariere. Nevoie de libertate este înțeleasă ca ”fac ce fac, dar tot acasă vin, nu trebuie să mă îngrădești”. Nu pot sta în lesă. Numai jumătate dintr-un geamăn poate face o familie, celălalt e plimbăreț. Se vaită că nu au primit cât au dorit și cad în obsesii că nu e iubit, în depresie.

Legea de aur - Am învățat să iubesc, ca să fiu iubit

RAC

Opusul berbecilor. Sunt fideli, au o virtute, ridică fidelitatea la rang de artă. Sunt cei mai buni parteneri, dar e greu să cucerești un Rac. Un Rac nu-l bagi ușor în dormitor pentru că nu dorește astfel de aventuri. Sunt pasionali, cu un Rac ajungi pe culmile plăcerilor. Au ochelari de cal când intră într-o căsnicie.

Legea de aur - Iubirea este arhitectul universului

LEU

Este menit să învingă, sunt împinși de orgolii. Este un partener dificil pentru că este orgolios și vrea în permanență multă dragoste. Vrea mărturisiri în public. Trebuie să fie adulat, lăudat. Leul până nu găsește calapodul potrivit, va frânge multe inimi. Sunt cuceritori, actori desăvârșiți.

Legea de aur - Dragostea este poezia simțurilor

FECIOARA

Prioritarea numărul unu este munca și agonisirea, prosperitatea, nicidecum dragostea. La prima vedere zici că este sora Sfinxului, nu se bagă nimeni acolo, dar e dornică de dragoste, dar niciodată nu îți arată. O fecioară oferă foarte multă dragoste. O fecioară este extrem de dură dacă este trădată, mințită sau înșelată. Ea se apropie pentru că are o intuiție ieșită din comun și dacă simte că este omul de care are nevoie… Se îndrăgostește foarte greu, e mai mult o cerebrală decât o sentimentală. Dar când s-a îndrăgostit poți miza pe fidelitatea ei pentru că este la cote duble 200%. Nu tolerează lipsa de fidelitate, multe fecioare care au trecut printr-o căsnicie și au fost înșelate, preferă să își crească singure copiii.

Legea de aur - Am iubit cu o dragoste ce era mai mult decât dragoste

BALANȚĂ

Sunt cel puțin la fel de romantice cum sunt Taurii, pentru că sunt patronate de Venus. Se împart în două categorii: cei care ascund nevoia de romantism, circumspecți și cei care îl arată peste măsură. Balanțele sunt guralive și dacă îi lași să facă declarații de dragoste, îți scriu un album de poezii de dragoste. La extrema opusă, cei cu romantismul ascuns, dau doze mici. Sunt statornice, fidele când găsesc pe cineva cu aceeași ofertă. La ei totul este posibil în dragoste. Sunt căutate pentru tot ce pot oferi în dragoste.

Legea de aur - În dragoste, a iubi înseamnă de multe ori a înțelege

SCORPION

Sunt cei mai periculoși pentru că sunt învăluiți în mister, nu știi niciodată cât oferă. Sunt niște ideali, pasionali, par reci/duri, dar așa atrag. Sunt niște oameni care se joacă cu sentimentele partenerilor, fidelitate există dacă nu se plictisesc prea repede de încurcăturile amoroase din viața lor. Se îndrăgostesc cu adevărat de acei oameni care știu să îi provoace intelectual. Nu se lasă intimidați de atotștiutorii care vin să le dea lecții. Scorpionii iubesc o singură dată și dacă tu ești cel iubit de scorpioni ești extraordinar.

Legea de aur - Iubirea nu se poate defini într-o singură formulă pentru că nimeni nu iubește identic

SĂGETĂTOR

Tratează dragostea cu multă seriozitate, chiar și așa adoră să flirteze cu ceilalți. Vrea să fie în centrul atenției, sunt cuceritori numai prin prestanța lor prin modul cum apar, au o carismă. Oamenii ăștia sunt de cele mai multe ori preocupați de complexitatea relațiilor, nu o să stea Săgetătorul cu o singură săgetă. Este până la urmă nepotul lui Cupidon.

Legea de aur - Dragostea este înțelepciunea nebunului și nebunia înțeleptului

CAPRICORN

Zodie conservatoare, care mai ales pe latura de dragoste sunt extraordinar de greu de citit, nu ai cum să îi depistezi. Sunt un pic reticenți, dar dacă lași Capricornul să stea cu privirea în jos nu ai să vezi niciodată câtă dragoste se ascunde în spatele privirilor. Ca să cucerești un Capricorn, privește-l în ochi. Ochii sunt oglinda sufletului, dacă știi să îi citești în ochi vei descoperi o pasiune de neînțeles. Cu răbdarea, treci marea. Este greu că îl cucerești dar nu imposibil.

Legea de aur - Dragostea este cea mai puternică forță din Univers

VĂRSĂTOR

Firi sociabile dar țin foarte mult la intimitate. Se poate spune că nu și-au pierdut speranța în dragoste, pentru că ei pun dragostea în aceiași balanță cu prietenia. Ca să te iubească trebuie să fii foarte bun prieten cu ei. De multe ori își pierd speranța în dragoste, dar rămân foarte buni prieteni cu acea persoană. Sunt detașați, nu sunt triști.

Legea de aur - suntem cu adevărat îndrăgostiți atunci când ni se pare că numai noi știm ce este dragostea adevărată, nimeni nu a iubit înaintea noastră și nimeni nu va mai iubi astfel după noi

PEȘTI

Campionii romantismului, a gesturilor de afecțiune, ai dragostei pe care o oferă, pe care și-o doresc și nu pot să-și imagineze viața fără dragoste. Au un simț nemaipomenit, când simt dragoste vin imediat.

Legea de aur - Te iubesc pentru că mă iubești, te iubesc pentru că te iubești și nimic mai mult. Te iubesc numai pentru că te iubesc și aici începe iubirea.