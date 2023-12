Horoscop 11-31 decembrie 2023, Cristina Demetrescu. Gemenii au regrete, Peştii se gândesc la proiecte importante

Horoscop 11-31 decembrie 2023, Cristina Demetrescu. Urmează o perioadă cu Mercur retrograd în Capricorn, mult stres, agitaţie, însă sfârşitul de an ar putea să fie unul bun pentru noi toţi, a spus astrologul Cristina Demetrescu.

Sursa foto: Getty Images I sololos-Antena 3 CNN

"Mercur este retrograd din data de 13 decembrie până de Ajun, este în zodia Capricornului, acolo unde e mai mult cu calculele, cu socotelile, puţin încrâncenată lumea, prea mult stres, dar trebuie să terminăm şi treburile pe anul acesta.

După care, acelaşi Mercur retrograd intrând în zodia Săgetătorului şi o să dureze până după Revelion, s-ar putea să fim puţini prea relaxaţi, superficiali şi să nu facem lucrurile aşa cum trebuie şi să le lăsăm puţin neterminate.

Avem o Lună nouă în zodia Săgetătorului cu planeta Marte, deci o planetă de foc într-o zodie de foc, înseamnă multă energie de foc, multe impulsuri pe ultima sută de metri şi, atenţie, la foc, scântei, incendii, deci nu ne jucăm cu focul în această perioadă.

Din 31 decembrie, Jupiter, cea mai bună dintre planete, revine, pentru că a fost retrogradă patru luni şi unii credeau că le-a stat norocul. Jupiter va fi în Taur şi în următoarele patru luni, se deblochează o serie de lucruri.

Va fi bine pentru Tauri, pentru bani, pentru reechilibrarea bugetelor, pentru că Taurul e zodia banilor.

Eu zic că s-ar putea să terminăm anul acesta pe plus, depinde de cât de optimişti suntem, şi nu vă gândiţi numai la bani, ci la toate realizările de anul acesta", a spus astrologul Cristina Demetrescu.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecii trebuie să fie atenți la călătorii, la documente, la acte. Să fie atenţi că, în momentul în care ai plecat și ai pierdut un document, buletinul, pașaportul, nu este bine. Atenție la depunerea unor dosare în această perioadă, să nu aibă probleme cu autoritățile. Dacă au examene, să-și programeze cumva sesiunea de după, să-și calculeze timpul în așa fel încât să nu întârzie și să aibă probleme dintr-o proastă organizare.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Socoteala de acasă nu se pupă cu cea din târg pentru cei din zodia Taur. Taurul se entuziasmează puțin cam tare şi dacă pleacă, dacă călătorește, să fie atent, pentru că are nevoie de ceva bani în plus, pentru că sunt niște cheltuieli în plus, puțin mai mari și chiar dacă nu pleacă, tot cheltuie. Poate așteaptă de la vreun nepot să vină plicul cu bani. Să nu își facă socoteli, deoarece nu sunt foarte corecte în această perioadă și s-ar putea să aibă nevoie de un mic fond de rezervă.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Gemenii regretă anumite cumpărături, pentru că nu le fac din suflet. Atenție, puneți mai mult suflet în cumpărături. Dacă ai acasă pe cineva mai fițos, de exemplu un Săgetător, întreabă-l mai bine ce își dorește ca să știi sigur și să-i faci omului o surpriză plăcută. Atenție la bani, ca să nu duceți lucrurile înapoi.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Mercur retrograd pentru zodia Racului este pe casa căsătoriei, astfel că este posibil să fie anumite discuții, își mai aduc aminte de lucruri, ceea ce nu este rău, dar, pentru Raci, nu este bine să semneze contracte legate de muncă acum, înainte de sărbători, și să lase lucrul acesta după anul nou.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Zodia Leului poate să atingă puțină epuizare, muncește foarte mult, dar fără chef. După ce muncește mult și fără chef, ar bea o bere, ar sta până mai târziu și riscă să ajungă și la spital din această cauză.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioara încearcă să își facă puțină curățenie în emoții, în sentimente, așa simte. Poate discută cu copiii, poate discută despre copii, poate discută cu iubitul, iubita, dar nu este o perioadă foarte bună cu Mercur retrograd să vorbim despre viitor. Viitorul trebuie să-l lăsăm, cumva, să se întâmple. Pentru zodia Fecioară, pentru că este zodia gospodinelor, ar fi o lovitură sub centură, Mercurul retrograd, undeva pe sectorul căminului, le prinde nepregătite de sărbători, cu curățenia, ordinea nefăcute, asta este problema Fecioarelor.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanța ar putea să se organizeze puțin mai pe lângă casă, pentru că nu simte neapărat nevoia să plece. Mercurul retrograd le trage spre casă, indiferent de ce își propun. Este posibil să nu mai aibă chef de călătorit, poate din oboseală, poate este o mică depresie de sezon, dar să încerce să nu facă lucruri pentru alții, ci să le facă pentru ele, cumva să recupereze mai multă energie.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionii nu ar trebui să se grăbească, pentru că riscă să ia amenzi în această perioadă, din cauza lui Mercur retrograd. Trebuie să calculeze mai bine tot ce au de făcut și cheltuielile pe care vor să le facă și să ia în calcul și aceste mici amenzi sau bani care se duc pe te miri ce.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorii se gândesc și se răzgândesc dacă să organizeze în această perioadă ceva cu fast sau ceva mai modest. Din această cauză pierd și timpul, încurcă și lucrurile și îi încurcă și pe alții, în această perioadă.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii sunt prinși în discuții care nu sunt foarte pe sufletul lor, pe placul lor. Probabil sunt martorii unor situații, ai unor evenimente. Pe ultima sută de metrii nu își ating standardele și asta se întâmplă probabil din oboseală, fie pur și simplu că au ajuns undeva la o limită. Și dacă ar răci și nu mai ajung la lucru este același lucru.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii trebuie să aibă mai multă grijă cu temperatura corpului, să nu se expună la frig. S-ar putea să braveze puțin mai mult în această perioadă și riscă răceli, gripe, le scade puțin imunitatea și nu se simt foarte bine. Vor exista discuții confuze în cercul de prieteni.

Horoscop 11-31 decembrie 2023 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Peștele își respectă toate tradițiile, respectă pe toată lumea, face vizite, dar nu este acolo, este cu gândul în altă parte, la proiectele care nu se derulează foarte bine pe ultima sută de metri, mai ales cele profesionale. Peștii nu se bucură de lucrurile mici, a spus Cristina Demetrescu, luni, la Vorbeşte lumea.