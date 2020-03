HOROSCOP 14 MARTIE. Săgetătorii trebuie să fie vigilenți, Peștii devin circumspecți

HOROSCOP 14 MARTIE. Si Chiron in Berbec, vindecatorul ranilor noastre sufletesti, este in cuadratura cu punctele de eclipsa, cu Nodurile Lunare, deci este timpul sa facem pasi importanti spre vindecare. Putem vorbi de vindecarea unei rani fizice sau a uneia emotionale.

HOROSCOP 14 MARTIE. Si se pare ca ea striga urgent dupa atentia ta! Nu o mai poti ignora. Actioneaza acum. Luna se muta din Scorpion in Sagetator de acolo ajutandu-ne in acest proces delicat. Sa avem incredere, Soarele si Marte ne tin spatele si ne ajuta sa facem ceva in legatura cu acel ghimpe ce ne sta de ceva timp in coasta.

HOROSCOP 14 MARTIE. Daca doare, este pentru ca cere, striga, urla dupa atentia ta. Da-l la o parte cu blandete, ai blandete fata de tine dar ocupa-te. Priveste in fata ce trebuie facut si incepe calatoria de vindecare.

HOROSCOP 14 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este nevoie sa ai grija de tine cu atentie si delicatete azi ca sa eviti sa faci greseli sau sa cazi in capcane ce apar din cauza unor circumstante independente de vointa ta. Lucrul bun este ca ai un nivel ridicat de energie atat in gand cat si in fapta azi iar asta te va proteja sa iei decizii eronate si in defavoarea ta. Fii deschis la discutii in viata personala si incearca sa eviti tensiuni nedorite.

HOROSCOP 14 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dedica putin timp sa port un dialog intern cu tine azi. Aceasta introspectie necesara te va ajuta sa iti mentii sub control viata si sa decizi cum vrei sa avansezi spre viitor. Poti vedea ca persoanele iubite la care tii mult sunt aici pentru tine, iti sustin orice efort de a-ti imbunatati conditia si de a depasi situatii din prezent ce nu te mai reprezinta. Daca investesti munca necesara si mentii un pachet de ganduri pozitive si optimiste, vei vedea cum lucrurile se indreapta spre ce doresti.

HOROSCOP 14 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Canalele de comunicare pot fi cam aglomerate si incalcite azi dar nu lasa nervii cauzati de acest lucru sa afecteze ce ai tu mai bun din tine. Daca permiti asta, tot ce vei obtine este sa deteriorezi relatiile cu oamenii din jurul tau, oameni pe care chiar ii doresti alaturi de tine. In general, tot ce ai de facut este sa iti mentii cu prioritate starea de calm si sa vezi paharul mai degraba jumatate plin decat jumatate gol.

Citiți mai multe pe Sfatulparintiților.ro.