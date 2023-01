Horoscop 16-29 ianuarie 2023, cu Cristina Demetrescu. Berbecii îşi găsesc dragostea, Leii ajung ori la bal, ori la spital

Horoscop 16-29 ianuarie 2023, cu Cristina Demetrescu. Urmează o perioadă bună din punct de vedere astral, una de progres, în care nu vom mai avea planete retrograde, spune Cristina Demetrescu.

"Mercur mai este retrograd până pe data de 18 ianuarie, Marte nu mai este retrograd în Gemeni şi pâna în luna aprilie nu vom mai avea nicio planetă retrogradă.

Motiv pentru care ne putem organiza mai bine, se mai domolesc încurcăturile, conflictele, accidentele, chiar şi virozele, pentru că Marte retrograd provoacă aceste reveniri ale bolilor.

Este o perioadă de progres şi modernizare în cele două săptămâni, ne putem cumpăra aparate noi, ne putem moderniza casa, trecem într-o etapă nouă", a spus astrologul Cristina Demetrescu, luni, la Pro TV.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Berbec

Berbecul este într-o etapă foarte interesantă din viaţa lui, poate chiar unică, pentru că e cumva pe ultima sută de metri şi ar putea să se ducă într-un univers nou, să-şi găsească pasiuni noi, oameni noi, grupuri noi, prieteni noi. Foarte mare atenţie, că pe acolo prin aglomeraţie umblă şi dragostea, pentru cei interesaţi. Acei Berbeci care au nevoie de un maestru, de o îndrumare, pot găsi în această perioadă sau ar putea deveni ei conducători de oaste, fie într-o instituţie, deci un moment unic care depinde de viziunea şi curajul fiecărui Beberc în parte.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Taur

Taurii au nişte provocări foarte interesante din punct de vedere profesional, îi aşteaptă o etapă nouă. Atenţie, după data de 21-22 ianuarie, pot fi proiecte noi, mai îndrăzneţe care să le întărească numele ori pot fi proiecte mari pentru viitor. Este foarte important ca Taurii să răspundă la provocări sau mai degrabă să le discearnă sau să profite de pe urma acestui moment. Taurii sunt mai abrupţi aşa şi câteodată nu prea le convine lor schimbarea peste noapte. E un pic incompatibilă această situaţie cu viaţa de familie şi cu lucrurile pe care le aveau de făcut vizavi de casă, familie.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Gemeni

Gemenii au scăpat de Marte retrograd, iar unii dintre ei ar trebui să se ocupe de desluşirea acestor probleme create şi e nevoie de o viziune mai spirituală ca să înţeleagă ce lasă să treacă pe lângă ei. Unele lucruri se pot complica mai tare, trebuie să înţelegem puţin maiîin profunzime situaţiile.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Rac

Racii intră în campionatul de puzzle al vieţii lor, probabil că acolo sunt foarte multe lucruri stranii care se pot întâmpla. Cei care sunt pregătiţi să înţeleagă că viaţa nu e făcută doar din materie vor avea o perioadă foarte interesantă, cu tot felul de descoperiri. Ceilalţi au un consum mai mare de energie sau de bani. Alţii poate au posibilitatea să plătească pe cineva care să se ocupe: un avocat, un contabil cineva care să le rezolve problemele, dar trebuie să nu dea în spate în faţa schimbărilor, ele trebuie să se întâmple.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Leu

Pentru Lei, relaţiile ajung în faza ori la bal, ori la spital. Acolo unde unele relaţii au fost mai şubrede, aglomerarea de planete nu îi ajută, ci îi pune faţă în faţă cu unele situaţii puţin mai neplăcute. Lunea neagră îi aruncă în extrema cealaltă, pentru că partenerul nu s-a schimbat de pe o zi pe cealaltă, doar că partenerii pot fi luaţi prin suprinderere de atitudinea puţin mai radicală a Leilor în perioada următoare.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Fecioară

Fecioarele au două ipostaze în următoarele două săptămâni: ori stau numai prin doctori, nu pentru că sunt forte bolnave, ci pentru că situaţiile se complică, şi atunci trebuie să meargă în mai multe locuri. Fie muncesc foarte mult şi nu îşi mai văd capul de muncă, pentru că trebuie să se şi modernizeze în această perioadă şi să renunţe la ceea ce ştiau până acum şi îşi duc problemele pe picioare.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Balanţă

Pentru Balanţe, apar sentimente noi, dar nu apar neapărat ca nişte ghiocei de primăvară, ci cu situaţii puţin mai complexe, mai complicate, în care nici grupulului din care fac parte nu le plac aceste noi iposteze, nici copiilor. Balanţele au de luptat cu prejudecăţile altora, dar şi ale lor în materie de dragoste, deci mare atenţie şi în relaţiile cu copiii.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Scorpion

Scorpionii au foarte mult de lucru dacă şi-au programat în această perioadă schimbări imobiliare şi se suprapun peste ele proiecte noi care necesită atenţie, creativitate, unde mai avem şi un şef faţă de care trebuie să te comporţi bine, cuvântul de ordine pentru Scorpioni în această perioadă este epuizarea. Mare atenţie la consumul de energie.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Săgetător

Săgetătorii nu saltă ochii din cărţi, din documente, din ceea ce învaţă. Studenţii s-ar putea să aibă o situaţie mai dificilă, chiar şi cei care trebuie să întocmească dosare, iar cei care călătoresc, să fie atenţi la documentele de călătorie. Exista o vorba, că omul cât trăieşte învaţă. La Săgetători, este un pic diferit: Săgetatorul, cât învaţă, simtă că trăieşte, aşa că pe lângă sport, merge şi o carte. La capitolul dragoste, ei pot fi invidiaţi anul acesta.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Capricorn

Capricornii se gândesc foarte mult la bani, la economii, la viitor, la investiţii, poate chiar la o a doua sursă de bani. Pot avea idei interesante pentru afaceri şi încasează nişte bănuţi şi de aici s-ar putea să plece ideea, că dacă le merge bine într-o anumită situaţie, s-ar putea să fie pentru ei o idee de business.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Vărsător

La Vărsători, este o aglomerare de planete, probabil că intră într-un examen final, pot fi anumite teste, poate fi o perioadă nu foarte simplă, chiar dacaă Luna nouă le aduce energie. Ei pot renunţa la nişte tipare vechi care îi ţin prizonierii unor situaţii care nu se mişcă din loc. Perioada aceasta este foarte interesantă pentru Vărsători.

Horoscop 16-29 ianuarie 2023 pentru Peşti

Pentru Peşti, nu sunt veşti foarte bune, pentru că e vorba de sănătate şi cei care suferă de boli de inimă sau de probleme cu tensiunea trebuie să meargă la medic chiar şi la cele mai mici semne. În plus, să nu se supere, să nu consume foarte multă cafea, să nu se supere, duşmanii sunt şi stresul, supărările, nesomnul. Dacă simte că nu mai are energie şi ştie că trebuie să facă un lucru, e bine să se culce, nu trebuie să-şi depăşească energia pe care o are. Epuizarea e un stadiu foarte periculos.