Horoscop 2023, cu Mariana Cojocaru. Karmă bună pentru Tauri, Vărsătorii primesc semne de la Univers

Anul 2023 va fi unul destul de agitat și provocator, însă depinde până la urmă de fiecare dintre noi cum ni-l facem, spune astrologul Mariana Cojocaru.

"Am pregătit astrograma lui 2023, un an care sigur are o amprentă cu totul și cu totul specială.

Anul 2023 vine cu un alt fel de marcaj, în sensul în care este foarte agitat. Dar predominanta vine dintr-o altă structură ca și expresie, și aici o să fac referire la ceea ce înseamnă în Vechiul Testament, în Geneză, Turnul Babel.

Cu alte cuvinte, vom vorbi limbi diferite şi nu ne vom înțelege noi între noi, mesajul nu va fi perceput de cei din jur așa cum trebuie. Ca o imagine de ansamblu, o să spun că într-un astfel de an comunicarea va fi cheia de boltă a ceea ce trebuie să se întâmple de la mediere până la faptul că în anumite momente trebuie să punem punctul pe i și trebuie să tranșăm situațiile care sunt în coadă de pește. (...) Trebuie să găsim calea de mijloc.

(...) Competițiile sportive, campionii sunt susținuți într-un astfel de an. Pe urmă, persoanele bătăioase și ambițioase, dar nu cele distructive, nu cele care folosesc cuvântul ca armă de distrugere.

Nu este un an pozitiv pentru cei foarte aprigi la mânie, impulsivi și agresivi, asta însemnând agresivitate în toate formele. Și pot să le spun că astfel de oameni vor plăti foarte scump", a rezumat Mariana Cojocaru anul 2023, la Antena Stars.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Berbec

Vestea bună este că în 2023, Jupiter va fi în gradena lor. Jupiter susține pe de o parte persoanele care știu cu adevărat cum să acționeze, să facă bine, şi nu doar pentru ele. Din vară, când axa karmică va intra în Berbec și în Balanță, atunci e momentul adevărului. Pentru că știi cum lucrează karma, vine și ia totul la purificat. Ce ai făcut în ultimii 9-10 ani? Atunci vom vedea cum funcționează la extreme și Berbecii vor fi foarte influențați de această axă, pentru că funcționând la extreme, acolo poate să le fie luate la control atât dragostea, cât și cariera, businessul și, la unii, sănătatea. Ce au de făcut? Berbecii trebuie să pregătească, să fie cu mare băgare de seamă, cinstiți, cumpătați.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Taur

Taurii au un de un debut de an interesant. Este axa karmică până spre jumătatea lunii iulie, după care se închide ciclul karmic și la o primă vedere, ar putea să răsufle ușurați, pentru că axa karmică lucrează, nu te lasă la voia întâmplării. Unde mai punem că e și Uranus retrograd acolo, cere mult, dar și oferă mult. Dacă știi ce şi cum să faci, atunci lucrurile pot funcționa într-un fel. Deci, până spre vară anumite chestiuni țin de karmă - cu ce ai fost înzestrat la naștere, ca misiune de viață, dacă ți-ai făcut temele, dacă ți-ai îndeplinit misiunea. Dacă nu, poți să te gândești ce mai ai de îndreptat. Dar din vară încolo, cine nu a înțeles care este sensul corect de mers, în cazul lor, lucrurile se pot acutiza, pentru că va intra pe zona carierei, a locului de muncă. La unii, până spre vară își poate pune amprenta asupra sentimentelor, familiei și din vară asupra sănătății, care nu-i de ici de colo. Se va muta într-o zonă sensibilă din punctul acesta de vedere, pentru că după un an și jumătate karmic, organismul se resimte. Deci, în primul rând trebuie să aibă grijă de sănătate, pe urmă trebuie să aibă grijă de lucrurile acestea nevăzute, secrete care nu trag semnale de alarmă, nu anticipează ce ar putea să ți se întâmple, pentru că de multe ori noi suntem atenți la detalii, la semne, în așa fel încât să prevenim. Când spun că din vară sănătatea poate să fie sensibilizată, atunci tu trebuie să înțelegi ce ai de făcut cu tine.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Gemeni

Pentru Gemeni avem un Marte retrograd la debut de an, aşa că nativii aceştia trebuie să fie foarte atenți la tensiuni, la conflicte care ar putea izbucni, cum să gestioneze, pentru că lucrul acesta se duce și pe starea de spirit și pe caracter. Se poate duce și spre zona de sănătate, dar în momentul în care ești foarte stresat și foarte agitat, nu prea poți să iei deciziile corecte pe care ți le-ai dori să le iei. Când vorbim de un Marte care mai conlucrează la început de an și cu Mercur retrograd, patronul Gemenilor, ei vor trebui să fie foarte atenți la schimbări, la străinătate, ce decizii iau legat de business, de carieră și, de ce nu, de loc de muncă care poate să fie în străinătate sau își doresc să se întoarcă la țară, pentru că unii nu știu să se adapteze din cauza condițiilor de stres, de mediu. Sau încep mai multe lucruri și pe urmă să împotmolesc exact în lucrurile acestea, multe începute. Dacă e să privim partea plină a paharului, o să spun că Gemenii, care sunt mai temperaţi și mai înțelepți, într-un astfel de an pot să stea pe malul unui râu și să mediteze la ce au de făcut cu viața lor sau la nemurirea sufletului. Asta e o parte pozitivă, pentru că din când în când, cum spune americanul, take your time. Deci trebuie să găsești căile prin care să te autodefinești, să te relaxezi, să intri în comuniune cu natura și cu universul.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Rac

Racii să stea liniștiţi, că am o veste bună, una din ele. În primul rând, pe data de 8 ianuarie, Lilith, alias luna neagră, va părăsi constelația Racului. A fost un an cu o presiune foarte mare pe Raci datorită acestei pseudo-planete, practic mai degrabă cu marcaj de asteroid, dar care nu e de aici de colo, pentru că își pune amprenta asupra emoțiilor, asupra sănătății, le-a scăzut imunitatea organismului foarte mult. A avut și veleități pozitive, pentru că de multe ori artiștii din zodia asta au fost mai inspiraţi și mai creativi, și-au găsit muze, şi-au găsit elemente de susținere, dar cum nu toți sunt artiști sau de multe ori, și dacă sunt artiști, se gândesc la sănătate, trebuie să țină cont de faptul că într-un astfel de an, cel puțin la debut, pot exista încă tensiuni în familie, acolo unde nu s-au rezolvat în 2022. Dacă tu nu ai rezolvat ce aveai de făcut în 2022, iată că debutul de an nu-i lasă în pace, tot îi agită. Pot să apară rupturi în dragoste, adulter, tensiuni, secrete de orice natură, legate de acte de business, de parteneriate, de carieră şi, dacă au fost descoperite și rezolvate la timp, ce e val ca valul trece. Dacă nu, vor purta Racii tinichelele de coadă a ceea ce nu au rezolvat sau poate au greșit neștiind.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Leu

Leii vor simți cu adevărat tot ce înseamnă presiunea lui 2023 începând cu data de 8 ianuarie, asta matematic şi tehnic vorbind, pentru că atunci Lilith va intra în constelația lor. Cei care se știu cu anumite probleme, cu anumite afecțiuni și voi începe cu sănătatea, vor trebui să fie mai atenți ca de obicei. Lilith când apare într-o constelație subrezește pe aici pe colo organismul în punctele esențiale, are marcaj karmic. Deci, vor trebui clar să fie mai atenți ca de obicei, să-și asculte propriul organism, pentru că vine cu toată încărcătura energetică negativă din ultimii nouă ani de zile și atunci vor trebui să învețe căile de eliminare a energiei negative. Dincolo de sănătate, vor trebui să fie foarte atenți la planul sentimental, pentru că cei care au relații într-un astfel de an există riscul ori să trădeze, ori să fie trădați. Și tot lucruri nevăzute, secrete şi destul de periculoase pentru parteneriatele pe carieră pot apărea la ei. Nu este un an foarte bun pentru Lei.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Fecioară

Fecioarele trebuie să gândească în primul rând că la debut de an avem un Marte retrograd în Gemeni şi mai avem un Mercur retrograd. Prin urmare, fiți cu ochii pe copii ca pe butelii. Copiii sunt prioritari, dar pot fi chestiuni legate de destinul lor, de viitorul copiilor, de ceea ce ar putea să ascundă copiii. Dacă e să privim lucrurile din acest punct de vedere, aș spune că Fecioarele trebuie să fie atente, că poate exista riscul de accidente, de a te amăgi și de a te complace în niște lucruri pe zona businessului, a studiilor. Deci trebuie să gândească de două ori înainte de a face o mișcare sau de a trage o concluzie sau a lua o decizie. Este un an în care, pe ansamblu, vor face în așa fel încât să afle mai multe despre ei, să se autodisciplineze. Aşadar, Fecioarelor, trebuie să gândiți cum vă așterneți într-un astfel de an ca să vă fie mai bine.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Balanță

Din luna iulie axa kamică va trece în Balanță și în Berbec, deci este un an karmic, ceea ce înseamnă că oamenii trebuie să fie foarte calmi, foarte diplomați, foarte disciplinați. Anul nu are o amprentă atât de liniștită, dimpotrivă. Într-un astfel de an, un alt tablou general este un porumbel călător. Ca și imagine de ansamblu, porumbelul călător e purtător de mesaj și trebuie să ajungă la destinație. Vor exista tot soiul de piedici ca să primești acest mesaj de la porumbel, în sensul în care mesajul va fi trimis, vor fi emisari, dar dacă nu vor primi mesajele la timp, totul se dă peste cap. Vor primi mesajul și poate va fi trunchiat, neînțeles cum trebuie, deci vor avea probleme în comunicare. E un an karmic și fiind un an al extremelor pentru Balanță, trebuie să fie foarte atente ca să nu se dezechilibreze.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Scorpion

Pentru Scorpion, în prima parte a anului se vor poziționa la răspântie de drumuri. Într-o primă fază, la răspântie de drumuri, poate să însemne ceva pozitiv. Dar axa karmică se mută în zona în care mulți se vor gândi cum arată un nou început, iar alții se vor gândi ce schimbări se pot produce pe carieră sau ce ușă de destin li se poate trânti în as. Vor fi schimbări legate de carieră, la unii, legate de locul de muncă, iar la alții, aceste tensiuni cumulate pot duce la lucruri la care nici cu gândul nu gândesc. Doar că ei au forță aparte și fac față cu brio la foarte multe lucruri. Vorba aia: ce nu te omoară, te întărește. Din alt punct de vedere, ei trebuie să fie atenți la raporturile de muncă. Unii care nu au încheiat ce aveau de încheiat în 2022 vor trece prin aceste evenimente și în 2023.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Săgetător

Săgetătorii trebuie să privească acum la imaginea de ansamblu. La debut de an sunt anticipate anumite conflicte, fie exterioare, fie conflicte interioare ale lor cu ei. Este un an în care vor exista turbulențe și fluctuații ca la curentul electric. Puse cap la cap, aspectele lui 2023 în cazul Săgetătorilor vin cu un soi de stimul. Marte este o planetă de foc, Săgetătorii reprezintă, ca și constelație și zodie, un semn de foc. Pot apărea tensiuni care țin de asocieri, parteneriate, colaborări, deci carieră, loc de muncă și zona matrimonială. La fel, poate să anticipeze anumite conflicte care țin de familie, pentru alții pot să fie anumite probleme care țin de sănătate. Oricum, unii se simt limitați într-un astfel de an față de anii anteriori când au avut plusuri, acum unii au impresia că sunt îngrădiți și se lovesc de tot soiul de bariere pe care nu știu cum să le ridice singuri sau să le înlăture ca obstacole.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Capricorn

Capricornul are la început de an o cu totul altă structură. Poate apărea un plus de agitație, de stres, parcă nu sunt la fel de coerenți față de altădată, când se vedeau mult mai tehnici, mai așezați, mai calculați. Acum ceva se dezvoltă sau evoluează haotic. Și atunci când nu au coordonate de stabilitate, pentru că ei gândesc totul foarte pământean și rațional, atunci simt că pe de o parte le poate fugi preșul de sub picioare, pe de altă parte au nevoie de o susținere, de un supliment, de un bonus. Capricornii, în astfel de situații, trebuie să stea de două ori să se gândească înainte de a acționa. E vorba de schimbări care țin de business pentru mulți din ei, pentru că fiecare își caută un drum al lui individual, alții pot avea dorințe care țin de evoluție personală. Capricornul nu evoluează oricum, el este mai solitar, este mai independent și vrea să știe că a făcut o treabă ca la carte și că și-a îndeplinit corect misiunea karmică pe pământ.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Vărsător

Vărsătorii trebuie să se bucure că pe 8 martie Saturn părăsește constelația lor. Pe unii i-a disciplinat, alții au simțit tot soiul de opreliști, de încorsetări, n-au putut să se manifeste cum și-au dorit ei. Deci se încheie un ciclu saturnian foarte important din viața Vărsătorilor și se pregătesc de ceva nou, cu noi provocări, în special din vară. Se încheie un ciclu de maturizare dorită sau forţată de Univers. Vor trebui să fie atenți şi îi atenționez pe cei căsătoriți, chiar și în relații compatibile sau incompatibile, că vor apărea tensiuni, pentru că Lilith provoacă furtuni și zâzanie.

Horoscop Mariana Cojocaru pentru Pești

Pentru nativii Pești, care sunt în general cei mai sensibili reprezentanți ai zodiacului, o altă veste: în special din 8 martie, când Saturn părăsește constelația Vărsătorului și va intra în Pești, iată că se schimbă complet configurația astrală. Saturn vine și susține numai anumite persoane, în general persoanele care au cam trecut de 40 de ani. Pentru cei care sunt foarte tineri, într-un astfel de an vor avea impresia că acest corset saturnian astral îi poate strânge mult prea tare. Adică nu mai au lejeritatea cu care s-au manifestat în 2022 ca mișcare, ca atitudine, ca evoluție, practic aveau vânt din pupă. Acum, vor gândi de două ori înainte când vor trebui să înceapă ceva, un demers nou, cum vor schimba lucrurile acestea, ca să nu greșească, Ce au de făcut Peştii? Vor gândi și vor încerca să fie mai înțelepți ca de obicei, acum nu vor mai face schimbările, spunând ce-o fi, o fi. Deci e o altă filozofie de viață pentru Pești, care va fi ţine până în 2025.