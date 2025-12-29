2026, Anul Calului de Foc, în zodiacul chinezesc. Ce semnificaţii are simbolul care apare o dată la 60 de ani

2026, Anul Calului de Foc, în zodiacul chinezesc. Sursa foto: Hepta

Cu 12 animale și 5 elemente, Anul Calului de Foc apare la fiecare 60 de ani și tinde să aducă atât noroc, cât și haos. În 2026, ziua Anului Nou Lunar va "cădea" pe 17 februarie, marcând sfârșitul Anului Șarpelui de Lemn și începutul Anului Calului de Foc, potrivit scmp.com.

În astrologia chineză, fiecare an este asociat cu unul dintre cele 12 animale zodiacale asociate cu unul dintre cele cinci elemente: metal, lemn, apă, foc sau pământ. Aceste elemente se completează și se ciocnesc unele cu altele, iar această interacțiune se crede că promovează armonia, echilibrul și ordinea în lumea naturală.

Faptul că există cinci elemente și 12 semne zodiacale dictează că orice combinație dată apare la fiecare 60 de ani. Ultimul an al Calului de Foc, de exemplu, a fost 1966. Ultimul an al Calului, în 2014, a fost Anul Calului de Lemn; 2002 a fost Anul Calului de Apă; 1990 a fost Anul Calului de Metal, iar 1978 a fost Anul Calului de Pământ.

Ce semnificaţii are Anul Calului de Foc

În anul lor zodiacal, Caii trec prin suișuri și coborâșuri în dragoste, muncă și sănătate. Progresele sunt posibile prin perseverență, în timp ce îngrijirea personală echilibrată și finanțele stabile asigură succesul pe termen lung, transmite şi chinesenewyear.net.

Caii sunt lideri care rareori acceptă înfrângerea, așa că se pot motiva să lupte activ în tot ceea ce fac. Acest lucru se poate manifesta prin tenacitate, rezistență, încăpățânare sau chiar nechibzuință în anumite situații.

Odată ce calul se maturizează și învață să valorifice această energie, va fi de neoprit, deoarece este un gânditor agil și perspicace care înțeleg în mod înnăscut natura umană. De asemenea, este principial, așa că eforturile sale vor fi îndreptate către o cauză bună.

Norocul în 2026

Numere norocoase: 2, 7

Culori norocoase: Roșu, Roz, Mov

Direcții norocoase: Sud-Est

Flori norocoase: Iris, Iasomie, Cală

Ghinionul în 2026

Numere ghinioniste: 1, 6

Culori ghinioniste: Negru, Albastru

Direcții ghinioniste: Nord-Vest

Dragoste și compatibilitate pentru anul zodiacal al cailor

Caii sunt energici, vioi și generoși, așa că vor fi populari în rândul sexului opus. Când vine vorba de compatibilitate amoroasă, temperamentul lor irascibil și natura lor încăpățânată înseamnă că tind să graviteze spre parteneri romantici care sunt mai relaxați și blânzi.

Ei preferă să adopte rolul asertiv și să se bucure de urmărirea și, în cele din urmă, cucerirea obiectului afecțiunii lor. Caii au nevoie de libertate, așa că, dacă partenerul lor este nevoiaș sau agățat, caii se pot simți sufocați.

Cariera în Anul Calului de Foc

Caii sunt indivizi creativi și entuziaști, cu abilități naturale aparent inepuizabile, ceea ce îi face foarte căutați. Sunt creaturi schimbătoare, însă, și nu sunt cunoscuți pentru tenacitatea lor pe termen lung, mai ales în locuri de muncă nerecunoscătoare din culise.

În schimb, această zodie carismatică este cea mai potrivită pentru poziții de conducere sau ceva care le aduce laude și recunoaștere pentru munca excelentă în care își investesc toată pasiunea pe moment - înainte de a merge mai departe.

Caii nu vor avea probleme cu banii, deși, la fel ca în cazul averii lor profesionale, averea lor va fluctua foarte mult. Dar acest lucru funcționează foarte bine pentru cai, deoarece rareori se simt anxioși în legătură cu ceva, cu excepția, eventual, a plictiselii.