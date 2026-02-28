1 minut de citit Publicat la 06:10 28 Feb 2026 Modificat la 06:10 28 Feb 2026

Horoscop weekend 28 februarie – 1 martie 2026. Previziuni astrologice pentru toate zodiile: dragoste, bani și carieră. Sursa foto: Getty Images

Weekendul 28 februarie – 1 martie 2026 vine cu energie de reînnoire, emoții intense și decizii importante. Intrarea în sezonul Peștilor aduce sensibilitate, inspirație și dorința de apropiere sufletească. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodie!

Berbec

În acest weekend, ai nevoie de liniște și reflecție. Evită conflictele și graba.

Dragoste: Posibile discuții sincere care clarifică o situație mai veche.

Bani: Nu este momentul pentru cheltuieli impulsive.

Sfat astrologic: Odihnește-te și ascultă-ți intuiția.

Taur

Weekendul aduce energie socială și dorință de conectare.

Dragoste: O întâlnire neașteptată îți poate schimba starea de spirit.

Carieră: Primești o idee bună pentru un proiect viitor.

Sfat: Profită de timpul petrecut cu prietenii.

Gemeni

Ai parte de claritate în plan profesional.

Carieră: O discuție cu un superior poate deschide noi perspective.

Dragoste: Partenerul are nevoie de mai multă atenție.

Sfat: Fii atent la detalii și la promisiuni.

Rac

Weekendul 28 februarie – 1 martie 2026 aduce dorință de evadare.

Dragoste: Gesturile romantice sunt favorizate.

Bani: Posibilă cheltuială legată de casă sau familie.

Sfat astrologic: Planifică o activitate relaxantă.

Leu

Emoțiile sunt mai intense decât de obicei.

Dragoste: Secretele ies la suprafață. Comunicarea este esențială.

Bani: Atenție la investiții sau împrumuturi.

Sfat: Evită orgoliile inutile.

Fecioară

Relațiile sunt în centrul atenției în acest horoscop de weekend.

Dragoste: Posibil pas important într-o relație.

Carieră: Primești sprijin din partea unui coleg.

Sfat astrologic: Fii deschis compromisurilor.

Balanță

Te concentrezi pe organizare și echilibru.

Sănătate: Ai nevoie de mai multă odihnă.

Carieră: Planificarea te ajută să eviți stresul viitor.

Sfat: Nu amâna deciziile importante.

Scorpion

Creativitatea este la cote maxime în weekendul 28 februarie – 1 martie 2026.

Dragoste: Atracții intense și momente pasionale.

Bani: Idei bune pentru venituri suplimentare.

Sfat astrologic: Urmează-ți instinctul.

Săgetător

Familia și casa devin prioritare.

Dragoste: Reapare o persoană din trecut.

Bani: Cheltuieli legate de confortul personal.

Sfat: Clarifică situațiile nerezolvate.

Capricorn

Comunicarea este cheia succesului în acest weekend.

Carieră: Discuții constructive și planuri noi.

Dragoste: Mesaje sau vești surprinzătoare.

Sfat astrologic: Fii direct, dar diplomat.

Vărsător

Accent pe stabilitate financiară.

Bani: Analizează atent bugetul.

Dragoste: Stabilitate și momente tandre.

Sfat: Evită deciziile impulsive.

Pești

Este momentul tău să strălucești! Energia sezonului îți amplifică farmecul.

Dragoste: Noi începuturi sau declarații importante.

Carieră: Intuiția te ajută să iei decizia corectă.

Sfat astrologic: Ai încredere în tine.