Horoscop 2023, cu Cristina Demetrescu: "Anul viitor e ca un prinţ pe cal alb. Oamenii trebuie să comunice bine cu Divinul"

Astrologul Cristina Demetrescu a făcut previziunile pentru anul 2023, care nu se arată unul chiar rău.

"Comparativ cu anii 2020, 2021 şi 2022, chiar şi cu 2019 care ar fi fost minunat, dacă nu ar fi fost o bombă cu ceas gata să explodeze, datorită a şapte luni de conjuncţie Saturn/Nodul Sud karmic în Capricorn, pot afirma că 2023 are alura unui prinţ pe un cal alb, faţă de balaurul cu şapte capete care a stat lipit de uşile noastre, chiar dacă un cap pândea pe alt continent şi altul stătea geană pe fereastra noastră, a celor înspăimântaţi.

Acest balaur nu ne va fi slăbit decât chiar pe data de 1 ianuarie 2023, când într-un final, careul dintre Saturn şi Uranus va fi poftit să se desfacă la un orb de peste 7 grade, cât să putem ieşi din casă liniştiţi.

După atâta panică, problema va fi stresul post traumatic, iar unii vor trăi cu o panică a unor lucruri imaginare, căci îşi pierduseră speranţa că lumea asta s-ar mai fi putut face bine. Anul 2023 este un prinţ, aşadar, dar prinţul este puţin tulburat nervos. (...)

A fost greu cu Saturn în Vărsător, mai ales pentru noi, românii, pentru că a trecut prin zodia ţării, trebuind să învăţăm din nevoi şi crize colective şi cum trebuie să ne raportăm la suferinţele celor de lângă noi, chiar dacă mulţi ne consideram protejaţi, fie din ignoranţă, fie din însăşi puterea de a crede în această protecţie.

Cristina Demetrescu: "2023 nu mai este în registrul groazei de ameninţări imprevizibile"

Uranus a avut grijă prin cele patru careuri la Saturn să simţim puternic valurile suferinţelor şi ameninţărilor colective, chiar dacă, repet, unii dintre noi păreau că trăiesc pe altă planetă şi considerau că totul este doar un film, la al cărui scenariu, chiar ei înşişi contribuiau.

2023 nu mai este în registrul groazei de ameninţări imprevizibile, care nu te lasă să dormi şi care generează genul acela de anxietate, că oricând poţi fi lovit de ceva din senin, fără niciun fel de avertizare. Nu vreau nici să pară că nu sunt cu picioarele pe pământ. "Shit happens all the time!". Totuşi, doar strânsorile dintre planetele grele au generat în 2020 Pandemia (conjuncţia Pluton/Saturn/Jupiter în Capricorn) şi apoi crizele din ultimii doi ani (Careul Saturn/Uranus în Vărsător/Taur).

2023 nu prezintă astfel de aspecte, dar pentru că vă spuneam ceva de un "Prinţ pe cal alb" şi sper că aţi mai crescut şi voi de pe vremea când bunicile vă citeau poveşti înainte de culcare şi aţi mai înţeles de atunci, că prinţii aceştia, cu cât par mai perfecţi, cu atât ascund în interior nişte demoni mai greu de controlat.

Nu v-aţi întrebat niciodată de ce poveştile nemuritoare se terminau mereu o dată cu nunta regală, cu epilogul bine cunoscut "Şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi!". Niciodată, dragii noştri povestitori nu ne-au spus ce boli au avut, câte sticle de alcool au băut, cât au minţit sau cât de geloşi au fost Cosânzenele, Crăiesele şi ai lor Crai sau Prinţi salvatori.

Sau poate tot răul a fost considerat ca fiind concentrat în marea lor încercare de a fi împreună, pe care l-au învins iubindu-se şi care era distrus radical odată cu Balaurul? The winner takes it all! Poate fi şi aceasta o variantă, în care putem spera după o perioadă atât de grea.

Despre antiteze, salvare şi penitenţă, dualitatea dintre bine şi rău, suferiţă şi mântuire, iubire şi ură, boală şi vindecare, lumină şi întuneric, sacrificiu şi eliberare, despre credinţă şi rătăcire, păcate şi virtuţi, despre frumos şi urât, despre îngeri şi demoni, va dori să ne înveţe Saturn, a şaptea şi ultima planetă tradiţională, tranzitând ultima zodie a Peştilor, în următorii aproape trei ani: 7 martie 2023 -14 februarie 2026, de unde scădeţi vara lui 2025, cât Saturn va fi în Berbec. (...)

2023 este un an bipolar şi seamănă cu un student care promovează în anul următor, apoi în următorul, dar care are o restanţă de dat din anul întâi. Prinţul neînfricat are nişte tinichele legate de piciorul calului alb şi acelea zăngănesc. Nimeni nu-i perfect. (...)

Peştii sunt o zodie angelică şi infernală în acelaşi timp, mergând pe principiul că nu poţi distinge binele, decât în contrast cu răul, probabil nimic mai firesc. Se vor disocia astfel multe, iar oamenii vor vedea în viitorul apropiat în contraste mai puternice.

Cristina Demetrescu, despre 2023: "E un pendul care ne dă când o soluţie, când alta"

Nu lumea se va schimba neapărat, ci felul nostru schizoid de a vedea ce ne înconjoară. Dacă nu vom vedea alb, înseamnă că e musai negru. Totul sau nimic. Asta ne va pune în dificultate, oriunde. La şcoală, la serviciu, pe stradă, acasă, în relaţii, în lume. Alegerile de la cele personale, până la cele politice pot fi mai disociate ca oricând.

Nu vom judeca prin prisma realităţii, ci printr-o ceaţă a traumelor noastre interioare, sub presiunea evidentă a lui Saturn în Peşti, care credeţi-mă, face asta, by default. (...)

Problemele medicale ale lui 2023 pot fi afecţiunile psiho-emoţionale, aşadar, bolile renale, bolile oftalmologice, infecţiile, bolile endocrine şi explozia unor afecţiuni genitale, bolile cardiace, dar şi cele stomatologice. (...) 2023 este un pendul care pare că ne dă când o soluţie, când alta. Cum alegem?

Vor fi şi mulţi sceptici, dar vor fi şi mai mulţi dornici să caute acolo unde nu au căutat niciodată. Vor exista noi descoperiri atât pe această planetă, în Cosmos, dar şi informaţii noi dăruite de Zei nouă, despre care oamenii, vor spune că le aparţin lor. Da, meritul oamenilor este să îşi regleze bine telescopul sau canalul de comunicare cu Divinul, pentru că urmează transmisiuni importante pentru noi toţi. Aşa se încheie o era, apoteotic! (...)

Ceea ce se va întâmpla în 2023 este mai previzibil, mai rapid în manifestare, mai puţin distructiv la nivel de mase şi infrastructură, generând speranţa că vom avea un rezultat, o închidere şi o pace.

Destinul în Berbec indică spre un singur om. Un lider, un învingător, o victorie. Karma fiind în Balanţă, negocierile vor fi dificile, imposibile, chiar, iar deznodământul nu va veni de aici. Cei care sunt predestinaţi să râmână independenţi vor rămâne independenţi şi asta se va întâmpla atât cu Ucraina, cât şi cu alte state aflate sub monarhii care, vor cere independenţa şi suveranitatea.

Ce se întâmplă cu Putin în 2023

Să nu uităm că Balanţă este chiar Putin, iar odată cu intrarea karmei în zodia lui, nu îl mai poate salva nimic, nici demonii lui, nici KGB-ul, nici Kremlinul, nici cloaca de aghiotanţi "de temut" ai lui, care după dispariţia lui, se vor ascunde ca potârnichile.

Apar idei noi, lideri noi, pot apărea şi alte focare belicoase, căci reintrarea lui Jupiter în Berbec între 20 decembrie 2022 şi 16 mai 2023 apoi a Destinului în zodia guvernată de Marte, zeul războaielor, fireşte că va da idei şi altor dictatori dornici să îşi arate muşchii, dacă tot au văzut la alţii că s-au adunat să "joace".

Probabil se transmite microbul şi în cazul acesta, măştile nu au efect. Perioada cea mai periculoasă este atunci când Pluton revenit în Capricorn va face careuri la axa Nodurilor Lunare de pe axa Berbec/Balanţă, între 12 iulie şi 31 octombrie 2023.

Să revenim la noi, muritorii. Destinul în Berbec aduce curaj, nevoia de independenţă, de exprimarea propriilor idei, de leadership. Pune mai mult accentul pe fiecare individ în parte, iar la extrema cealaltă, karma în Balanţă nu mai ţine cuplurile atât de sudate, de la cumpărături împreună, până la afaceri împreună.

Se rup alianţe, ceea ce bunăoară ne paşte şi pe noi la nivel înalt, politic. Vor merge bine relaţiile în care nu se va manifesta control asupra partenerilor. Despărţirile vor fi bruşte, dintr-un foc şi cei cărora nu li se respectă personalitatea şi independenţa, vor avea mai mult curaj să o ia de la zero şi să îşi confirme cine sunt şi ce pot face pe cont propriu.

Iubirea este mereu cauza unui mariaj reuşit şi ar fi bine să se ţină cont doar de asta în 2023. Dacă intenţionaţi să vă căsătoriţi după nişte ani de relaţie, reevaluaţi-vă sentimentele. Să nu mai speraţi că iubirea va veni ea cu timpul sau va reveni, nu va fi aşa.

După 12 iulie, unele căsătorii fie sunt karmice, fie sunt grăbite, fie sunt sub auspicii în care nu se dă prea multă importanţă unor jumătăţi de măsură, pentru că scopul este să fie lumea mulţumită, că nunta a avut loc. Dacă nu ştiţi ce vreţi, dacă nu sunteţi siguri, dacă voi înşivă gândiţi altfel, dar vă e teamă să exprimaţi ceea ce simţiţi în faţa lumii, care aşteaptă nerăbdătoare să spuneţi "DA", mai bine dezamăgiţi-i acum, decât pe voi înşivă mai târziu. (...).

Poate aduce şi lucruri bune şi ar fi adus, dacă nu era Lilith acolo. Lecţii, experienţe noi, surse de inspiraţie, dar uite că nu prea ştiu ce să adaug. Eu zic că totuşi v-am făcut curioşi dintr-un motiv simplu. 2023 nu este aşa plictisitor pe cât am tras eu concluzii pripite. Din contra. E o haină cu două feţe. Purtaţi-o pe care vă place!", a scris astrologul Cristina Demetrescu, pe blogul ei.