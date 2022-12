Horoscop decembrie 2022, cu Mariana Cojocaru. Capricornii au noroc cu carul, Săgetătorii fac schimbări bruşte de macaz

Horoscop decembrie 2022, cu Mariana Cojocaru. Astrologul Mariana Cojocaru a prezentat duminică horoscopul lunii decembrie 2022 pentru fiecare zodie în parte.

Sursa foto: Antena Stars/pixabay.com

Cei mai norocoşi în această lună vor fi Capricornii, cei mai împliniţi Leii, iar Săgetătorii pot avea schimbări de macaz bruşte, a spus astrologul Mariana Cojcoaru, la Antena Stars.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Berbec

Berbecul va avea o lună decembrie cu o încărcătură aparte. În primul rând, trebuie să fie foarte precauți. Acesta este cuvântul-cheie, precauție. Marte va fi retrograd în Gemeni, iar Marte este o planetă care întotdeauna te va lua la întrebări. Sincer, în luna decembrie riscul mare este ca această comunicare la Berbeci să fie deficitară și să le afecteze partea sentimentală, deci dragostea, să le afecteze businessul sau partea de carieră, relația cu străinătatea sau cu studiile, pentru că acolo sunt anumite blocaje și fiind aceste blocaje, mulți nu știu pe unde să caute calea de a ieși spre lumină. Cum Berbecii reprezintă prima zodie, ei sunt foarte repeziți, ei bagă cornițele la înaintare și cum o fi, o fi. Dar Marte retrograd spune că se pot frige, chiar există risc de accidente în cazul Berbecilor, deci trebuie să existe o precauție pe mai multe planuri. Mulți în perioada aceasta, din cauza tensiunilor mocnite, trebuie să fie de două ori mai prevăzători. Atenție la relațiile compatibile sau incompatibile, pentru că ambele pot fi afectate.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Taur

Tauri au un decembrie cu scântei, la propriu și la figurat. În momentul în care vorbim de o lună decembrie în care pot ieși scântei datorită aspectului karmic, se vor întreba, în primul rând, dacă relația lor merită, dacă atmosfera în casă este așa cum și-au dorit-o sau și-au construit-o și mai ales cum și-au construit-o, se vor gândi să aibă grijă mai mare de propria sănătate. E vorba de aspecte karmice pe care nu le vezi sau poate nici măcar nu își fac simțită prezența, în sensul că nu te dor, dar care pot scăpa pe urmă de sub control. Deci, în decembrie trebuie să fie și ei foarte atenți la partea de sănătate. Pentru că sunt aspecte karmice, unii se vor gândi cum să reunească familia în sensul de familie întregită. Când avem aspecte de genul acesta, Taurul este direct și nu este suficient de diplomat sau de blând încât să-și ascundă în luna decembrie nemulțumirile sau dorințele profunde. Pentru că e o lună a profunzimilor, se vor gândi dacă pe cariera anumite lucruri merită, dacă trebuie sau sunt obligați să își construiască un nou drum sub soare, decizii care să iau greu și, de regulă, îi trimite pe toți la ceea ce au scris ca misiune karmică, de data aceasta pe astrogramă.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Gemeni

Gemenii sunt de departe marcați în luna decembrie de aceste aspecte pe început de lună cu Marte retrograd, pe final de lună cu Mercur retrograd, patronul lor. Aș spune eu că sunt între ciocan și nicovală, că luna debutează într-un fel și să termină în altfel. În astfel de situații trebuie să își păstreze simțul umorului, pentru că de multe ori te salvează din situațiile cele mai delicate. Și în al doilea rând, trebuie să se gândească cum să-și aștearnă în așa fel încât să doarmă liniștiți acum, pe final de an. De ce? Pentru că Marte vine cu agresivitatea specifică. Pot să își dorească să facă mai multe lucruri în același timp, să își piardă din vedere ideile principale sau targeturile principale și atunci să se piardă în amănunte. Ori nimeni nu își dorește ca într-un astfel de moment sau într-o astfel de lună să te disipezi, să te pierzi în amănunte. Marte retrograd vine cu aspecte karmice, că nu întâmplător se întorc planetele din drum și intră în mișcare retrogradă. Prin urmare, trebuie să fie mai atenți dacă au de discutat anumite lucruri esențiale ce țin de carieră și de business, în așa fel încât să nu bată palma pe chestiuni care pot duce la pierderi.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Rac

Pentru Rac, decembrie este ca visul unei nopți de iarnă. Vor trebui să fie atenți la relațiile cu cei din jur în primul rând, la durerile ascunse, nerezolvate, neînțelese, netratate și mă refer la echilibrul psiho-emoțional. Dacă tu treci prin anumite suferințe, în ideea că o să treacă și că or să fie zile mai bune, ele pot fi altfel, pot apărea răni ascunse care nu se cicatrizează, pentru că nu înțelegi aspectul karmic așa cum ai tu pe astrograma ta. Ţi se pare că ești puternic, că ce e rău a trecut, într-adevăr, trece, dar rămân restanțe care pot reapărea peste nouă ani. Până atunci ele pot deveni complexe, pot deveni acute, pot să îți stârnească anumite valuri care țin de relația de sufler, de relația cu copiii, de relația cu planul social la locul de muncă, dacă merită să faci un business undeva sau dacă nu merită.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Leu

Leii caută în primul rând să dea măsura gradului lor de generozitate și de altruism în luna decembrie. Va trebui să dea dovadă că este atât de mărinimos și de atent la nevoile celor din jur, chiar a animăluțelor, a copiilor care sunt defavorizați, a oamenilor care sunt născuți sub stea mai puțin norocoasă. Și atunci, cu cât vor fi mai mărinimoși, cu atât vor avea o lună decembrie mai împlinită. Vor avea motive și de mândrie, și de orgoliu, și să stea pe un piedestal și să se simtă bine în interior, să restabilească reuniunea aceasta între om și divinitate și univers. Pe de o parte îți îndreaptă niște lucruri care țin de menirea ta pe pământ și pe de altă parte te pun pe tine într-o lumină foarte favorabilă, să fii cât mai strălucitor.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Fecioară

Nativii Fecioară se vor strădui în decembrie să fie mai apropiați de ceea ce înseamnă relațiile lor afective, pentru că, în general, sunt mai critici și apropierea față de univers va ține de creativitate. E și luna care provoacă la creativitate, e și luna în care se vor gândi la copii și la nepoți, și la relațiile de familie, de rudenie, la copii, în sensul de viitor, cum să le construiască un viitor mai sigur și mai bun. Prin urmare, Mercur, care este și patronul Fecioarei, va intra în mișcare retrogradă și trebuie să fie foarte atente Fecioarele și la riscul de accidente și la riscul de incidente, de certuri, de dispute.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Balanță

Pentru Balanțe, luna decembrie vine cu o încărcătură foarte specială. Saturn izolează, retrage, te retrage practic din prima linie, pentru că de multe ori trebuie să fim bătăioşi, să ne luăm la trântă. Acum, planetele le vor pune pe Balanțe în ipostaza în care să se gândească ce a meritat din punct de vedere sentimental, afectiv, astral pe relația de familie. Se pot afla la o intersecție de drumuri, ca să aleagă acum în ce direcție să o ia, în sensul în care anumite aspecte pot fi favorabile, dar se simt constrânse și nu știu cum să facă în așa fel încât să nu greșească drumul ales, e un fel de labirint existențial totul în viața lor în decembrie. În plus, apare dorinţa de a primi vești sau a da vești către rude, a împăca capra și varza între generații, vor încerca să recreeze, să restabilească un echilibru pe ceea ce înseamnă relația de familie, iar acolo unde relațiile sunt incompatibile pot ieși scântei din cauza lui Marte.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Scorpion

Pentru Scorpioni, decembrie vine cu tot soiul de provocări și de izbucniri. Provocările pot fi pozitive, constructive dintr-un punct de vedere, dar pot fi și distructive, pentru că ei sunt mai repeziți decât de obicei, se pot rupe parteneriate, se pot strica anumite alianțe, jocuri, pentru că ei nu sunt de obicei foarte atenți. Spiritele superioare din Scorpion știu cum să lase loc de bună ziua, să interacționeze cu oamenii, să nu deranjeze, să nu supere, iar spiritele inferioare se vor aprinde şi vor arunca și în stânga și în dreapta cu săgeţile din Săgetător. Spiritele inferioare sunt persoanele care nu înțeleg, se pun deasupra tuturor și se văd un fel de șefi, cei care au orgoliu foarte mare. Fiind așa, de multe ori nu fac decât să impună lucruri, totul trebuie să fie ca ei și numai ca ei, ori asta nu-i ok. Recomandare: să fie temperați, să încerce să fie diplomați, să încerce să facă în așa fel încât să înțeleagă că mai devreme sau mai târziu roata să întoarce şi dacă ei pe cineva la un moment dat, totul poate să aibă un efect de bumerang, la care nici cu gândul nu gândesc.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Săgetător

Săgetătorii pot avea schimbări de macaz în decembrie. Pe de o parte, avem un început de lună unde sunt planete în Săgetător, deci schimbările acestea sunt impuse de sus, aşa că, și că și le doresc și dacă nu și le doresc, ele vin. Iar altele pot fi schimbări de macaz bruște, neașteptate. Poate să aţâţe spiritele în relațiile matrimoniale de suflet, în parteneriate, colaborări, business, alianțe, la freelanceri clar se va schimba ceva. Schimbările acestea vin și sunt neașteptate, în sensul în care Săgetătorii nu se gândeau că vor trece prin astfel de situații și prin astfel de momente neprevăzute. Dar cum universul are planuri pentru noi, astrograma complexă indică faptul că ei nu au înțeles corect niște etape de evoluție, poate chiar până la greșelile pe care le puteau face într-o viață anterioară. Aşa că pot fi aspecte care vin din vieți anterioare și acum te iau pe tine la întrebări.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Capricorn

Capricornii vor avea o lună interesantă și specială. Prin urmare, Capricornii sunt de departe cei mai favorizați în luna decembrie și nu neapărat Săgetătorii, pentru că ei vor fi părăsiți repede de planetele pozitive. Deci le va da o stare de mai bine și e importantă energia aceasta, pentru că în interior îți creează baza pentru încredere și optimism. Pe de altă parte, anumite relații sentimentale care nu sunt foarte solide pot trece prin tot soiul de încercări și de cumpene. La zona de business, de alianțe, de parteneriate, pot apărea semnale de alarmă, pentru că văd anumite blocaje și anumite obstacole, un fel de bariere care trebuie ridicate, iar pentru asta trebuie să le înțelegi în profunzime. Planetele acestea pot marca niște lucruri pe care, dacă nu le înțelegi cu adevărat, ele te pot pune în ipostaze nedorite, neplăcute.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Vărsător

Nativii Vărsători sunt și ei într-o perioadă în care, pe de o parte, pot avea revelații care se pot concretiza în vise premonitorii, în lucruri care țin de dorința de cunoaștere, de desăvârșire, de izolare. Deci foarte mulți Vărsători vor avea tendința să facă un pas înapoi, să se regăsească, să se reculeagă, să înțeleagă cum stabilesc relația aceasta cu universul și cu divinitatea, o triadă excepțională. Unii pot avea probleme, iar Vărsătorilor când le îngrădești partea aceasta de libertate și de independență, nu sunt în elementul lor. Și dacă tu ai o anume structură și tu vrei să te manifești într-un fel anume și apar 3-4 persoane care îți îngrădesc ție să modul acesta de a fi, de a deveni, de a te manifesta, atunci nu evoluezi cum îți dorești tu și, de aici, pot apărea neînțelegeri, conflicte. Sfatul meu este să fie mai maturi și să înțeleagă faptul că pot găsi un numitor comun cu cei din jur.

Horoscop Mariana Cojocaru, pentru Pești

La nativii Pești, în cazul lor am două vești bune. Atât Neptun, cât și Jupiter, vor intra în mișcare directă, sunt planete grele, planete care vin să își pună amprenta asupra psihicului și spiritului în mod deosebit. Dacă începutul de an 2022 a venit cu un Jupiter în Pești, finalul de an este tot cu Jupiter în Pești. Când vorbim de Jupiter, vorbim de justiție divină și de justiție terestră. Jupiter, la un moment dat, trage linie că-i final de an și analizează cum ai profitat de acest noroc. Unii au profitat din plin și la un moment dat se pare că vor da socoteală, iar alții, dimpotrivă, au făcut foarte mult bine și acolo vor apărea beneficiile. Prin urmare, Peștii, într-o lună decembrie de o asemenea anvergură, vor fi mult mai aplecați către cele sfinte, acolo unde să spune că ce nu poți tu să înțelegi, te poate ajuta astrograma, universul, pentru că astrograma e o radiografie a universului și a omului, în așa fel încât să stabilești o relație cât mai bună cu Divinitatea.