Horoscop 2021 Pești. Camelia Pătrășcanu, horoscop detaliat pentru zodia Pești

Anul 2021 se anunță un an ciudat. Nu se anunță o pandemie, însă un an cu viraje, de transformare și de schimbare.

Fiecare caută să se adapteze și să schimbe viziunea despre viață ca să își mai găsească un loc în acest puzzle. Schimbările sunt până în 2025. Avem un trend astral, nu atât de tensionat ca în 2020 sau 2021, dar pentru 7 ani din 2025 vom avea repere mai omogene.

Cei mai tensionați ani vor fi 2020/2021. Lumea se schimbă din acest moment, în 2021 avem tot un an tensionat nu mai simțim presiunea autorităților. Nu ne liniștim la anul.

Horoscop 2021 Pești, cu Camelia Pătrăşcanu

Peștii au un an sabatic mai ales pentru cei care rămân în România. E altă cheie pentru cei care pleacă din țară. Un an de înțelepciune, au nevoie să se spiritualizeze, să trateze lucrurile detașat, ca și cum ar vedea de la depărtare, mai puțin emoțional. Trebuie să înțeleagă cauzele lucrurilor și cum au ajuns în punctul de-a lungul timpului, să scape de persoane toxice și au nevoie să facă un pas în spate sau să se ridice pe ceva la înălțime și să își privească viața, să o contemple și e nevoie de mult contact cu sufletul lor pentru că este un an spiritual. Au nevoie de această detașare sufletească, metal, emoțională de lucruri. Nu înseamnă că nu activează dar mai pe pilot automat, fără zbatere și neliniște. În schimb sufletul lor trebuie pus în ordine.