Horoscop 2021 cu Camelia Pătrăşcanu. Previziuni pentru fiecare zodie în parte

Fiecare caută să se adapteze și să schimbe viziunea despre viață ca să își mai găsească un loc în acest puzzle. Schimbările sunt până în 2025. Avem un trend astral, nu atât de tensionat ca în 2020 sau 2021, dar pentru 7 ani din 2025 vom avea repere mai omogene.

Cei mai tensionați ani vor fi 2020/2021. Lumea se schimbă din acest moment, în 2021 avem tot un an tensionat nu mai simțim presiunea autorităților. Nu ne liniștim la anul.

În 2021 asistăm la construirea unor mici comunități, e un an al prieteniilor noi

”Perioada asta, pentru că au fost foarte multe planete retrograde până toamna târziu, vine curajul pentru a investi în imobiliare. Luna asta de final de an e foarte bună pentru tranzacții financiare mai ales pentru semne de pământ: fecioare, tauri, capricorni, dar și pentru scorpioni și pești. Deci cei care pot face asta, să se hotărască și să o facă” a adăugat astrologul.

Lună nouă în Săgetător la mijloc de decembrie

Până în 2021 avem un hop de trăit, un tranzist interesant, mijlocul lunii decembrie. Cheia lui 2021 poate depinde de luna nouă din 14 decembrie, mai ales care se corelează și cu alte lucruri care se întâmplă atunci pe planetă. Aspectele nu sunt atât de majore, cât contextul în care se întâmplă este major. De ce? Pentru că este lună nouă în Săgetător peste punctul carmic cu mai multe panete implicarte acolo.

Destinul este fixat în Gemeni în 2021. Toate eforturile noaste sunt ținute în frâu de acest destin în Gemeni, o zodie a articulării, flexibilității, a mobilității. Ne ajută să vedem aspectele practice, vii, ale vieții, ne ajută să nu ne cramponăm. 2022 e un an bun financiar și scăpăm de conflicte.

Au planete foarte valoroase, în special final de aprilie, început de mai pot încasa bani sau învârt bani. În prima parte a lunii mai, tendința este să bage bani în casă sau în bunuri de care se folosesc, cu care lucrează pentru că mai toată lumea vrea să se autosusțină.

Primăvara vine și cu idei de bussines și cu posibilități financiare și cu forță și enegie și parcă ar orienta acești bani în familie. Luna mai este o lună un pic tensionată pentru că trebuie să se pună de acord cu oamenii din casă, măcar să nu îi încurce.

Au nevoie și de resursele familiei, un teren, o mașină pentru a putea face lucruri. Și asta aduce dezbateri în familie.

Au o perioadă foarte interesantă, au de parcurs 7 ani. Această perioadă a început în 2017 și va continua până în 2025. Taurii s-au descurcat destul de bine în 2020. În 2021 apar niște tensiuni pentru că trebuie să ia decizii mari privind cariera, traseul general în viață, sunt niște viraje importante care trebuie făcute. Foarte mulți vor milita pentru independență, datorită lui Uranus care este în semnul lor zodiacal. Sunt mai tentați ca altădată, să fie mai independenți, deși ei lucrează bine în compania cuiva. Sunt destul de tensionați în privința alegerii drumului cel corect. Au teste și verificări de făcut, care sunt foarte tulburătoare.

Sunt mai năzuroși, mai rebeli, în 2021. Pe fondul încordării au nevoie de suport și de încurajare. Martie/aprilie e o perioadă bună financiar, dar mai mult sub forma ideilor care pot produce bani, nu au mult timp de pierdut, sunt niște oportunități pe care trebuie să le surprindă.

Gemenii vor avea un an mai dificil, o perioadă mai/aprilie sabatică . Trebuie să fie mai atenți un pic la ei, nu medical neapărat. Până în 2025 nu sunt într-o formă fizică foarte bună sau abordează altfel sănătatea, mai holistic, cu mai multă grijă pentru alimentație, pun mai mult accent pe regenerare corporală, pe întinerire, se odihnesc, au mai multă grijă la programul zilnic. Sunt orientați mai mult pe calitatea vieții și e un trend până în 2025.

2021 e un an care nu pune accent pe lucruri practice, ci pe viziune. Gemenii care călătoresc în străinătate își pot schimba mult viața, prin această alegere de a-și schimba viața sau țara. Gemenii sunt plimbători și le merge bine în altă zonă. Se schimbă cheia lor, dar pentru cei care rămân aici, accentul cade pe calitatea vieții, îngrijire, stil de viață, sănătate, mai multă grijă la aspectele energetice și modul în care pierd energie.

Anul 2021 marchează câștiguri fără efort. Vorbim despre niște roade care pot veni în 2021 în funcție de ce au făcut în anii trecuți. Dacă s-au asociat cu cine trebuie, dacă au dirijat parteneriate corect, dacă au investit în ce trebuie, atunci pot culege în 2021 niște succese, rezultate materiale fără să depună eforturi. Le sunt recunoscute reușitele.

Ideea este să nu cheltuiască mai mult ca în alți ani, dar să culeagă mai mulți ca în alți ani. 2020 i-a făcut să plece de lângă persoane nepotrivite care îi duceau la îmbolnăvire sau care nu le răsplăteau eforturile. Așa că dacă au făcut asta, vor rămâne numai lângă oameni de succes, dacă nu au făcut atunci aceste roade vor fi înjumătățite.

Leii au un an 2021 sub semnul propagandei, publicității, relațiilor personale și contracte valoroase. Oferă o imagine nouă oamenilor din jur, probabil prin activități noi pe care le fac. Au niște proiecte de impact la public, foarte bune. Unii scriu o carte, că au activități sociale, că predau, e vorba de activități sau servicii cu care vin în fața oamenilor. E important să fie creativi sau foarte originali pentru că de multe ori vor inventa ei o activitate. Important este să se facă cunoscuți.

Tot anul este potrivit pentru asta. Anul începe extraordinar de bine, cu planete importante în zona carierei și a reușitei din luna ianuarie. Ianuarie/februarie/martie sunt luni de impact, lucrează, se fac cunoscuți știu exact ce vor să câștige. Un pic atenție la sănătate în aprilie/mai pentru că începe cu un jet puternic de energie anul și se consumă și au nevoie să puna la loc energie în baterii în luna mai.

Anul 2021 le aduce surprize profesionale, deci trebuie să țină pasul cu vremurile, să se adapteze, mai ales fecioarele care lucrează în învățământ. 2021 este un an al regenerării profesionale, noi soluții, tehnici, metode și dacă nu s-au adaptat în 2020, o vor face acum.

Multe fecioare în domeniile lor de activitate vin cu idei noi, crizele pe ele le motivează, deși se spune că sunt modeste și nu au încredere în ele, când mulți au de pătimit de pe urma crizelor, în ele se activează salvatorul și omul de geniu, de inspirație apare la suprafață. Apar niște profesioniști desăvârșiți care vor găsi soluții și pentru ele și pentru alții.

2021 este un an de iubire, dar nu mă refer numai de îndrăgosteala de cineva, ci și iubire de cineva sau de ceva fie că au un hobby, pasiune, apare un copil sau cineva în viața lor, se reîndrăgostesc de partener, nu contează, ideea este să iubească. Această iubire le face mai dezinvolte, mai puțin crispate, mai puțin conservatoare sau conformiste pentru că de asta sunt buni legiuitori și fac reguli pentru toată lumea. Dar uneori mai au perioade sau ani în care își permit să fie mai dezinhibate. Asta este anul! 2021! Au un alt magnetism acum și atrag mai multe persoane. Unele Balanțe pot deveni părinți, cele care sunt părinți au o mulțumire datorită copiilor.

Dar au și idei de bussines foarte frumoase, nu au bani pentru ei. Pot avea discuții încă din ianuarie/februarie în casă, cu partenerul cum fac, dacă se separă cu banii sau nu. Apoi e o perioadă bună pentru acumulare de cunoștințe sau examene importante sau acte importante de care depinde desfășurarea lucrurilor în anii următori.

Scorpionii au un an care pune accent pe casă. Unii își pot schimba casa sau să își achiziționeze o casă și este un succes dar și o preocupare. Cheltuielile trebuie reduse. E importantă relația cu partenerul de viață pentru că partenerii au indispoziții, pentru că în zona relațiilor până în 2025 e o planetă cu nazuri. 2021 e un an un nazuri, încearcă să intre în voia familiei.

Și asta se întâmplă de la începutul anului: discuții cu partenerul. Și trebuie să cadă de comun acord, ce fac cu banii și cu casa, cum folosesc averea conjugală. Au niște aspecte grozave în martie/aprilie privind bunurile imobiliare, bunuri mari: casă, mașină, terenuri și fac niște jonglerii, au o administrare foarte creativă, elastică și pot produce bani sau fac în așa fel încât să nu piardă bani. Sunt extraordinar de abili.

Un an foarte dinamic, cu multe întâlniri, idei, multe indecizii, un an agitat și frământat. Unii săgetători se gândesc să iasă din țară: să călătorească sau să se mute și asta pentru că în afară vor găsi resurse financiare, profesionale mai mari. Au această șansă/oportunitate. Serviciul lor fie că pleacă sau nu pleacă suportă niște schimbări.

Durează până în 2025 adaptările profesionale. În 2022 sunt schimbări majore de casă ceea ce înseamnă plecarea în alt oraș sau altă țară. Este un an al actelor, dar și al examenelor. Un an al proiectelor mari, agenți/actori mari, instituții, firme. E vorba de multă hârțogăraie. ianuarie/februarie sunt băgați în priză, începe anul cu multă muncă. Apoi în martie/aprilie foarte importante întâlnirile la care merg, sunt de destin.

Anul 2021 e financiar cu niște schimbări nu atât profesionale, cât de atitudine și felul în care se raportează la trăsături, calități, comportamente, atuuri, cunoștinte acumulate, felul în care Capricornii se raportează la toată zestrea lor este vitală și importantă în sensul că asta decide dacă se descurcă genial în 2021 sau dacă se târăsc financiar în 2021.

Vărsătorul are un an grozav, planete importante. Ies din matcă, din adormire, de aceea sunt independenți, poate prea mult și așa apar și discuțiile în familie, rebeli, vor partea lor din averea familiei sau să facă ceva pe cont propriu. Unii vor casa, alții vor să se desprindă de casă. din familie și dacă nu pot coopera să își ia aripile și să plece.

Peștii au un an sabatic mai ales pentru cei care rămân în România. E altă cheie pentru cei care pleacă din țară. Un an de înțelepciune, au nevoie să se spiritualizeze, să trateze lucrurile detașat, ca și cum ar vedea de la depărtare, mai puțin emoțional. Trebuie să înțeleagă cauzele lucrurilor și cum au ajuns în punctul de-a lungul timpului, să scape de persoane toxice și au nevoie să facă un pas în spate sau să se ridice pe ceva la înălțime și să își privească viața, să o contemple și e nevoie de mult contact cu sufletul lor pentru că este un an spiritual. Au nevoie de această detașare sufletească, metal, emoțională de lucruri. Nu înseamnă că nu activează dar mai pe pilot automat, fără zbatere și neliniște. În schimb sufletul lor trebuie pus în ordine.