„Se putea și fără să majorăm TVA-ul la 21%”. Tanczos Barna spune ce alternativă avea Guvernul

Tanczos Barna spune că „se putea şi fără majorarea TVA”. Foto: Agerpres

Tanczos Barna a declarat luni seara că Guvernul ar fi putut evita majorarea TVA la 21% dacă ar fi adoptat măsura impozitării progresive. Vicepremierul a dat asigurări că înghețarea pensiilor și a salariilor din sectorul public nu se va întinde pe o perioadă mai mare de un an și jumătate.

„Cu siguranță măsurile de înghețare a salariilor și pensiilor trebuie să fie temporare. Nu pot fi altfel decât temporare. Veniturile cetățenilor nu pot fi degradate an de an”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, la Digi24, adăugând că blocarea creșterii veniturilor va rămâne în vigoare „un an, un an și jumătate maxim”.

Tanczos Barna nu exclude posibilitatea ca TVA să rămână 21%, înă, spune el, veniturile românilro vor crește dacă vor fi introduse măsuri care să protejeze categoriile vulnerabile ale populației.

„Teoretic, poate fi și impozitarea progresivă o măsură de echitate socială, dar în paralel pot exista și alte metode, precum voucherele de energie sau tichetele de masă. Statul trebuie să fie puternic, ferm pe partea de colectare, dar cu empatie pentru cei care vor să muncească, dar nu pot”, a apreciat vicepremierul.

Acesta susține s-ar fi putut evita majorarea TVA la 21%, dacă Guvernul ar fi luat o altă măsură cu un impact bugetar similar, spre exemplu impozitarea progresivă.

„Se putea şi fără a majora TVA, dar trebuia să vină o altă măsură similară ca impact şi ca volum de venituri suplimentare la buget. Sunt puţine forme sau tipuri de impozit care ar fi putut suplini majorarea de TVA. Impozitarea progresivă putea să fie o soluţie, dacă această coaliţie ar fi considerat că este momentul, iar clasa de mijloc este suficient de matură şi bine consolidată ca să vină această măsură”, a declarat Tanczos Barna.

„Până în ultima clipă președintele Nicușor Dan a insistat pentru a nu crește TVA-ul. Fiind premierul cu responsabilități care trebuie să meargă în fața Comisiei Europene, domnul Ilie Bolojan nu avea altă variantă în momentul respectiv”, a mai adăugat Tanczos Barna.

El a estimat că România nu va intra în recesiune, însă creșterea economică de la finalul anului va fi una redusă. De asemenea, ANAF ar urma să crească relativ repede nivelul colectării întrucât procedul de digitalizare a instituției se află deja într-un stadiu avansat.

„Este începutul unei noi perioade de creștere economică pe cel puțin 10 ani. Toți economiștii spun că este momentul pentru o relansare economică certă, dar este foarte importnat să punem bazele unei noi creșteri economice”, crede vicepremierul.