Foto: Pixabay.com

Berbec

Aveti un potential de zile mari! Sunteti activi, plin de creativitate si cu idei practice. Un amestec excelent si care, dozat corespunzator, va va ajuta sa rezolvati toate problemele cu care va confruntati, chiar si cele mai neobisnuite. Sunteti capabil sa gasiti solutii elegante si iscusite la niste probleme care v-au dat mult timp batai de cap, atat dumneavoastra, cat si celorlalti. In plan sentimental, astazi nu sunteti foarte romantic. In schimb, aveti chef sa incercati ceva nou si sa va indepliniti dorinte.

Taur

Va implicati atat de mult in ceea ce faceti, incat nimeni nu va reusi sa va scoata din aceasta stare. Mintea dumneavoastra, intreg organismul vor functiona in regim accelerat, solicitandu-va la maxim. De aceea veti fi tentat sa-i considerati pe ceilalti niste lenesi, care se misca si gandesc cu incetinitorul. Veti incerca sa animati putin atmosfera, folosind chiar si metode mai putin delicate.

Gemeni

S-ar putea sa fiti nevoit sa faceti o alegere.Se pare ca in viata dumneavoastra sunt mai multe persoane care va privesc cu mult interes. Fiecare dintre acesti admiratori spera sa ocupe un loc central in inima dumneavoastra, devenind partener de viata unic si irepetabil. Dar, oricat de placuta ar fi aceasta situatie, ea nu poate dura o vesnicie. Astrele sustin ca va trebui sa alegeti, in caz contrar respectivele persoane vor fugi, iar dumneavoastra veti ramane singur.

Rac

Este momentul ca, in viata personala, sa luati o decizie importanta: sa mergeti inainte sau cedati! Dar nu este prea tarziu sa dati inapoi sau sa fortati lucrurile sa avanseze? Totul e posibil! Aveti suficiente argumente atat "pentru", cat si "impotriva" celor doua variante. In aceste conditii, nu va ramane altceva de facut decat sa priviti adanc in inima dumneavoastra. Logica si un calcul rece sunt instrumente foarte bune, dar nu cand este vorba de dragoste!

Leu

Astrele va propun sa riscati - daca, desigur, circumstantele impun un astfel de scenariu in viata dumneavoastra sentimentala. Nu mai bateti pasul pe loc! Este cazul sa mergeti inainte! Greu de spus unde veti ajunge, la o frumoasa poveste de iubire sau la un esec. Dar daca astazi nu veti incerca, nu veti afla niciodata. In ultima instanta, toate relatiile contin o doza de risc, iar daca, la un moment dat, veti ajunge sa regretati ceva, nu si faptul ca nu ati incercat totul.

