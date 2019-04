HOROSCOP. Caracteristicile zodiilor de apă. Tot ce trebuie să știi despre Rac, Scorpion, Pești

foto: Pexels.com

Exista patru elemente fundamentale, iar apa este unul dintre ele, alaturi de pamant, foc si apa. Fiecare dintre aceste elemente reprezinta trei zodii, asa ca fiecare dintre noi s-a nascut sub semnul unuia dintre cele patru semne. Cele trei semne zodiacale care sunt semne de apa sunt Racul, Scorpionul si Pestii.

Racul este semnul cardinal, Scorpionul este semnul fix, iar Pestii sunt semnul mutabil.

Iata care sunt caracteristicile zodiilor de apa si ce au in comun Racul, Scorpionul si Pestii

1. Oamenii nascuti sub semnul zodiilor de apa au foarte accentuata latura emotionala. Asemeni apei, emotiile lor sunt in continua schimbare. Asa se explica de ce acum zambesc, iar in minutul urmator le tuna si le fulgera. Unii dintre ei au capacitatea de a-si controla emotiile, altii, nu.

