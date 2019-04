HOROSCOP. Caracteristicile zodiilor de aer. Tot ce trebuie să știi despre Balanță, Vărsător și Gemeni

foto: Pixabay.com

Exista patru elemente din natura: aer, pamant, foc si apa. Fiecare dintre aceste elemente este asociat cu trei zodii. Caractareisticile zodiilor de aer se refera la o serie de trasaturi comune pentru Balanta, Varsator si Gemeni.

Conform logicii astrale Balanta este cardinalul, Varsator este fix, in timp ce semnul Gemenilor este mobil. Iata care sunt caracteristicile zodiilor de aer.

1. Oamenii nascuti sub semnul zodiilor de aer sunt dinamice, prin natura lor. Au capacitatea de a fermeca orice persoana intalniesc in viata lor ceea ce este un mare avantaj. Trec repede de la o stare la alta: pot fi linistiti, sau navalnici la distanta de un minut.

2. O caracteristica comuna zodiilor de aer este ca sunt hiperactivi. Nu sunt capabili sa ia cele mai bune decizii asa ca au nevoie mereu de un punct de sprijin. Sunt persoane flexibile, deschise si de cele mai multe ori spun ce gandesc. In plus nu pot fi tinuti in frau, la fel ca si aerul.

Continuarea, pe Femeia.ro.