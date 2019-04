HOROSCOP. Caracteristicile zodiilor de foc. Tot ce trebuie să știi despre Berbec, Leu și Săgetător

foto: Pixabay.com

Exista patru elemente ale naturii – aer, pamant, foc si apa. Fiecare este asociat cu trei semne zodiacale.

Elementul care guverneaza fiecare grupa oferea nativilor o suma de caracteristici comune. Iata care sunt caracteristicile zodiilor de foc si ce au in comun Berbecul, Leul si Sagetetorul. Berbecul este cardinal, Leul este fix, iar Sagetatorul este mutabil.

1. Oamenii dominati de elementul de foc urmaresc sa obtina ceea ce tsi doresc si fac din asta un scop major in viata lor. De cele mai multe ori ajung acolo unde viseaza sa ajunga si isi implinesc dorintele. Au nevoie sa se realizeze in viata. Viata lor are ca scop realizarea lor.

2. Isi impun punctul de vedere si cer ca totul sa decurga doar cum le place lor. Au o stralucire naturala ca si cea a focului, care ii face sufletisti si foarte calzi, reversul fiind acela ca sunt in mod special temperamentali, vulcanici si explozivi.



