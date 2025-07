Buzoianu: Arderea ilegală a deșeurilor a devenit o afacere uriașă pentru unii. Cei care fac asta trebuie să plătească

Diana Buzoianu a precizat că autoritățile vor acționa ferm împotriva acestor practici / sursă foto: Hepta

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat luni seara, la Antena 3 CNN, că arderea ilegală a deșeurilor a devenit o practică periculoasă și profitabilă pentru unii operatori, care pun în pericol sănătatea publică. Ea a precizat că autoritățile vor acționa ferm împotriva acestor practici și a anunțat noi controale și măsuri legislative. „Cei care fac bani din arderea gunoaielor trebuie să plătească”, a mai adăugat ea.

Un exemplu este groapa de gunoi de la Aninoasa, unde un incendiu izbucnit la începutul lunii iulie a ars neîntrerupt timp de patru zile.

„A fost prima decizie pe care am luat-o de control. Venind în minister mi-am început mandatul cu incendiul de la groapa Aninoasa, unde incendiul a durat patru zile, am primit poze și filmări cu un fum negru care a acaparat toată comunitatea locală, deci acolo oamenii au fost otrăviți la propriu și întrebarea a fost justificată pentru că știam că în perioada de vară, în fiecare an, urmează să aibă loc incendii, pentru că aceste gropi, care nu sunt conforme cu legislația, sunt un pericol și se aprind imediat.

Au fost verificate 47 de gropi de gunoi, 31 au fost amendate. 1,8 milioane de lei este suma amenzilor, aici vorbim de gropi de gunoi care funcționează ok pe hârtie sau care ar fi trebuit să fie funcționale. Pe teren afli că încalcă legislația. Noi avem o legislație foarte clară: gunoaiele trebuie să ajungă tratate la gropile de gunoi. La Aninoasa, unde a ars zile întregi groapa de gunoi, acolo a fost și descoperit că nu a fost pus acel strat de pământ obligatoriu. Și aceste lucru nu trebuie făcute că vin partea unui specialist din birou, ci ca să protejăm sănătatea publică”, a declarat Diana Buzoianu, în direct la Antena 3 CNN.

Ministrul Mediului: „Primim mii de plângeri de la cetățeni care spun că nu-și pot deschide ferestrele”

Buzoianu a precizat că mii de români trăiesc în fiecare zi „un coșmar” din cauza mirosului și fumului, iar Legea mirosurilor, deși adoptată, nu poate fi aplicată din lipsa normelor de punere în aplicare. Un grup de lucru format împreună cu Ministerul Sănătății va elabora rapid actele necesare.

„Oamenii trăiesc un coșmar. Primim mii de plângeri de la cetățeni care spun că nu-și pot deschide ferestrele. Legea mirosurilor de ani întregi este inaplicabilă pentru că nu are normele de punere în aplicare. Am vorbit cu ministrul Sănătății și am convenit să facem un grup de lucru să punem în aplicare legea mirosurilor și vom avea acest act normativ pentru cei care fac asta să plătească”, a mai declarat aceasta.

Ministrul Mediului a adăugat că „unii oameni fac bani de pe sănătatea noastră și nu se vor opri dacă nu acționăm clar și repede.”

„Pentru unii operatori arderea gunoaielor este o afacere uriașă și noi trebuie să rezolvăm lucrurile astea. În a doua zi de mandat am cerut control tematic din partea Gărzii Naționale de Mediu și voi continua să cer acțiuni concrete pentru că acești oameni care fac bani pe sănătatea noastră vor continua să acționeze așa ani de zile, chiar liniștiți”, a mai declarat ministrul Mediului, în direct la Antena 3 CNN.