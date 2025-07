Diana Buzoianu, despre anunţul că demnitarii ar trebui să circule cu transportul în comun: Se aruncă şi cu idei populiste pe piaţă

Potrivit unor surse oficiale, numărul de maşini a fost redus de la 30 la 15, reducând cheltuiala lunară cu 50%. Sursa foto: Facebook / @Diana Buzoianu

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a vorbit duminică seara, în cadrul unui interviu, despre anunţul făcut de şeful Cancelariei premierului în legătură cu demnitarii care nu au permis de conducere. Potrivit lui Mihai Jurca, aceştia ar trebui să folosească mijloacele de transport în comun. Iar Diana Buzoianu a afirmat că "E o foarte mare dorinţă de a se arunca şi cu idei populiste pe piaţă" şi a subliniat că: "Rolul nostru nu este să fim vedete pe social media, rolul nostrul este să livrăm nişte reforme".

În timpul declaraţiilor făcute în această seară, la o emisiune TV, Diana Buzoianu a mărturisit că are permis de conducere, dar nu şi o maşină personală. Ministra Mediului a mai subliniat că are posibilitatea să se deplaseze pe jos către locul de muncă. În trecut, ea a circulat cu metroul, iar de când a devenit ministru, a ales să folosească aplicaţii de ride-sharing.

Întrebată ce părere are despre idea ca deminitarii să circule cu transportul public, Diana Buzoianu a declarat: "E o foarte mare dorinţă de a se arunca şi cu idei populiste pe piaţă", iar când a fost rugată să dezvăluie cu ce a venit la platoul de televiziune, ea a spus: "Cu o aplicaţie de ride-sharing. Nu cred că pot să zic numele, dar cu asta am venit (…) Avem şoferi, toate ministerile au şofer, dar astăzi am venit cu o aplicaţie de ride-sharing plătită din banii mei"

Ministrul Mediului a precizat că ultima data a circulat cu metroul săptămânile trecute, după preluarea funcţiei.

Întrebată ce părere are despre ideea ca demnitarii să circule cu metroul, Diana Buzoianu a declarat: "Bun, eu cred aşa că e o foarte mare dorinţă cumva acum de a se arunca şi cu idei populiste pe piaţă. Cred că rolul nostru este de modificări sistemice. Dacă suntem preocupaţi să fim vedete cu PR în care să ne facem poze prin metrou şi să spunem ce cool suntem noi că mergem cu metroul… Unul, pare fals şi sigur o să pară fals pentru foarte multă lume, doi, de fapt, nu ăla e rolul nostru. Rolul nostru nu este să fim vedete pe social media, rolul nostrul este să livrăm nişte reforme, nişte informe care au fost blocate mulţi, mulţi, mulţi ani".

Şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a declarat vineri că fiecare demnitar va avea acces la o Dacia Duster, dar nu va mai avea şofer, îşi va conduce propria maşină. Numărul de maşini a fost redus de la 30 la 15, reducând cheltuiala lunară cu 50%.