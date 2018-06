HOROSCOP. Care sunt slăbiciunile și fixațiile fiecărei zodii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Fiecare zodie are o fixație sau o slăbiciune, așa că vă invităm să vi le aflați din materialul următor.

HOROSCOP. HOROSCOP BERBEC. Persoanele nascute sub semnul zodiacal al Berbecului sunt firi impulsive si cea mai mare slabiciune a lor este nerabdarea, nu pot, sub nicio forma, sa astepte si vor rezultate imediat. Iar simtul de competivitate este extrem de dezvoltat, principalul lor scop este sa nu piarda niciodata, vor sa fie cei mai buni in tot ceea ce fac. Cand vine vorba de persoanele dragi, acestia au o adevarata fixatie in a-i ajuta si a incerca sa le fie mereu alaturi. Chiar daca acest ajutor inseamna, mai degraba, directivele date de el, cu intentii sincere, ce-i drept.

HOROSCOP. HOROSCOP TAUR. In cazul nativilor din Tauri slabiciunea si totodata fixatia lor este firea conservatoare. Sunt persoane rigide si nu accepta prea usor schimbarile din viata lor. Flexibilitatea, oricat de mica, lipseste cu desavarsire in cazul lor. Sunt posesivi fie ca este vorba de obiectele persoanele sau de familie si prietenii apropiati si se tem incontinuu ca nu cumva, la un moment dat, tot ceea ce au acum sa poata disparea.

HOROSCOP. HOROSCOP GEMENI. Acesti nativi nu prea reusesc sa duca la bun sfarsit ceea ce au inceput. Nu se pot concentra doar asupra unui singur lucru, slabiciune care le da multa bataie de cap. Tind sa faca prea multe lucruri deodata, desi au doar doua maini si un singur cap. Incep diferite proiecte in acelasi timp fara a se gandi in avans daca le pot duce la bun sfarsit. Firi prea hotarate, Gemenii sunt fixati, sa nu spunem incapatanati, sa faca totul singuri. Se conduc dupa principiul “daca vrei ceva bine facut, fa-l cu mana ta” asa ca refuza cu hotarare orice ajutor oferit.

HOROSCOP. HOROSCOP RAC. Instabilitatea emotionala pronuntata, care il face sa oscileze intre stari contradictorii, este slabiciunea evidenta a nativului din zodia Racului. Partea si mai neplacuta la Raci este ca tind sa perceapa criticile ca pe un atac la propria persoana, fiind extrem de sensibili. Fiind o fire timida, Racul are o tendinta exagerata spre a se interioriza, fixatie ce ii aduce Racului multe neplaceri, deoarece poate fi perceput adesea drept o persoana mai putin sociabila. In plus, tinde sa retina fiecare mic detaliu pe plan emotional, fapt ce il determina pe Rac sa traiasca mai mult in trecut, prin amintirile care i-au marcat puternic. Din nevoia de siguranta Racii vor tot timpul sa cunoasca absolut toate detaliile, sa evalueze toate variantele posibile, pentru a fi convinsi ca lucrurile nu vor scapa de sub control.

HOROSCOP. HOROSCOP LEU. Leii au un orgoliu ce poate fi observat de la distanta. Iar iubirea de sine poate fi considerata una dintre cele mai mari slabiciuni ale nativului din zodia Leului. Exista o singura fixatie in cazul Leului: propria persoana. Alteta sa, Leul, tinde sa exagereze, pentru ca realitatea sa se potriveasca perfect cu imaginea pe care el vrea s-o creeze.

