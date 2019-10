HOROSCOP. Câți copii o să ai în funcție de zodie

HOROSCOP. Zodia in care te-ai nascut iti influenteaza si predispozitia catre pornirea unei familii. Fiecare tip de semn e diferit in felul lui, de aceea iti prezentam ce decizii vei fi tentata sa iei cand va veni vorba despre crearea unui camin, in functie de zodia ta. Iata cati copii o sa ai.

HOROSCOP. Semnele de Pamant (Capricorn, Taur, Fecioara)

HOROSCOP. Sunt ghidate de un spirit practic unic, pe care celelalte zodii nu il au. Cei nascuti sub semnul Pamantului detesta riscul, ba mai mult decat atat, refuza sa actioneze fara o analiza indelungata, metodica si sigura. Asta inseamna ca nu vor face multi copii fara sa se gandeasca bine inainte la acest lucru.

HOROSCOP. Capricornii, Taurii si Fecioarele sunt foarte atasati de casa si familie si fac tot ce le sta in putere pentru a avea parte de stabilitate si confort. O casa reusita, o familie afectuoasa si o masa copioasa reprezinta implinirile supreme pentru care considera ca merita sa traiesti.

