Horoscop. Cele mai frumoase trăsături ale fiecarăi zodii. Ți se potrivește?

Horoscop. In general, fiecare semn zodiacal are ceva unic asa cum fiecare persoana este unica in felul sau si atrage reprezentantii sexului opus. Asta ca sa nu mai spunem ca frumusetea sta in ochii privitorului si este prin urmare subiectiva, iar ceea ce pentru unii poate parea cel mai frumos lucru din lume pentru altii poate fi cel mult mediocru. In incercarea de a infrumuseta aspectul fizic fiecare femeie citeste diverse sfaturi despre produse de ingrijire a pielii, fondul de ten potrivit sau fardul de ochi care sa se asorteze cu nuanta irisului. Mereu se ia in calcul daca pielea este grasa, uscata sau normala, dar foarte putina lume se gandeste la ce influenta au astrele…

Horoscop. Berbec - Look-ul poate fi de-a dreptul ravasitor in special atunci cand poarta culoarea rosu. Look-ul Berbecilor poate fi de-a dreptul ravasitor, chiar daca unii au fata de copil. Pentru ca planeta cu influenta cea mai mare este Marte si zodia reprezinta un semn de foc, lor le sta bine in rosu, fie ca este vorba despre un ruj senzual sau o pereche de pantofi cu toc. Daca veti avea atat de mult rosu in viata voastra cu siguranta veti extrage energia vitala de care aveti nevoie in fiecare zi si asta va va ajuta sa fiti incredibil de atragatoare. Focul este intetit de aer deci daca va doriti ceva cu adevarat rapitor puteti prelua ceva de la semnele de aer, cum ar fi sa adaugati un pic sclipici in machiajul vostru sau sa va ingrijiti parul cu sampon de rozmarin.

Horoscop. Taur - Poate fi in acelasi timp puternica, dar si delicata si eleganta. Femeile din aceasta zodie pot fi in acelasi timp puternice, dar delicate, elegante in orice caz si foarte feminine, iar cea mai frumoasa parte a corpului este cu siguranta gatul lung si fin. Frumusetea rapitoare a Taurilor vine de la Venus. Firea clasica si romantica nu se potriveste cu ultimele tendinte in moda. Cu toate acestea, daca va pastrati un look fresh, cu un machiaj basic, veti face ravagii si va veti simti in acelasi timp minunat, pentru ca ce poate fi oare mai clasic decat frumusetea naturala si impecabila. Puteti de asemenea sa va exfoliati fata seara, inainte de culcare, cu o crema hidratanta pe baza de sofranel, pentru a beneficia de o stralucire aparte.

Horoscop. Gemeni - Ochii captivanti au o stralucire jucausa si hipnotizanta. Punctul central al infatisarii Gemenilor il reprezinta ochii captivanti, care au o stralucire jucausa hipnotizanta. Influenta lui Mercur face ca acest semn de aer sa fie cel mai versatil dintre toate. Singurul lucru ce ar putea imbunatati imaginea persoanelor din Gemeni este adaugarea unei straluciri speciale asupra tenului. Acest lucru se poate realiza usor prin aplicarea unei baze de machiaj si a unui blush sub forma de perle autobronante. Incercati de asemenea sa aplicati pe parul umed o masca facuta in casa si sa ii cereti partenerului sa va maseze usor scalpul. Pentru a echilibra lucrurile trebuie sa introduceti in paleta voastra de culori tonuri pamantiisau sa va faceti niste suvite in nuante de bej si gri. Daca insa va doriti mai mult echilibru sufletesc va puteti juca cu albastrul si negrul, pentru a incorpora apa din celelalte elemente.

Horoscop. Rac - Tinuta este una delicata si feminina. Tinuta acestor nativi este una delicata si feminina prin excelenta iar ochii ies si aici in evidenta prin valurile de care dau impresia. Condusi de catre luna, cei din zodia Racului au nevoie de un inel de argint drept talisman. Acestor acvatici le sta bine cu unghii argintii, gri si verzi (in principiu cu orice culoare marina sau lunara). Pentru a va relaxa puteti face baie in spuma cu aroma de levantica si sa folositi un sapun de calitate superioara , care sa va catifeleze pielea, acestea va vor face sa va conectati cu sinele vostru. Pentru a va aduce la acelasi nivel yin-ul si yang-ul putei face incercari cu violetul, cea ce va aduna atat vibratiile de semn de apa cat si o parte din focul pasiunii.

