Horoscopul chinezesc 1 - 7 mai 2023. Schimbări majore pentru Șarpe și vremuri bune pentru Câine

Descoperă ce îți aduce viitorul în această săptămână cu ajutorul horoscopului chinezesc și ascultă sfaturile prezise de stele. Iată predicțiile pentru săptămâna 1-7 mai 2023 conform horoscopului chinezesc.

Zodiacul estic este format din 12 ani, fiecare an fiind guvernat de un anumit semn. În 2023, anul este reprezentat de Iepure, iar energia specifică acestui semn va influența toți nativii zodiacului.

Horoscopul chinezesc pentru săptămâna 1 - 7 mai 2023

Șobolan (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Disperarea ta nu va conduce la nimic bun, singurul lucru pe care îl poți realiza cu această emoție este să nu gândești clar, să te uiți în continuare la tot ce este înnorat, dar această săptămână îți oferă ocazia să risipiți această ceață și să începeți să simțiți, să priviți totul dintr-un alt unghi, dintr-o emoție mai sănătoasă. Cu această întoarcere pe calea echilibrului și stabilității atât în ​​interiorul tău, cât și în tot ceea ce este exterior, știai deja acea cale și nu te va costa atât de mult să te întorci la ea și să-ți ușurezi mintea si inima. În această săptămână, tot ce are de-a face cu munca va trebui reanalizat, nu contează dacă această acțiune îți ia câteva ore, câteva zile, este mai bine să-ți faci timp decât mai târziu să nu fii mulțumit de rezultat. Finanțele pot părea că nu se mișcă, că banii pe care îi așteptați nu ajung atât de repede pe cât credeați.

Bou (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Ce anume ai în minte pentru zilele astea? Exact, încă nu știi, ai multe idei care îți circulă prin cap și niciuna nu te convinge încă, și tocmai din acest motiv la ce trebuie să lucrezi în această săptămână este să rezolvi câteva din toate acele gânduri care circulă non-stop prin cap. Nu poți continua doar să visezi, este timpul să faci acele vise să crească și să oprești frustrarea care te invadează în ultima vreme. Această săptămână este perfectă pentru a începe să ai încredere în oamenii din jurul tău, este timpul să exprimi ce vrei, cum îți dorești, cu cine îți dorești etc. Este timpul să fii cât mai clar, cât de clar poți, iar asta îți va deschide oportunități grozave, pe termen lung. Nu-ți fie frică de nimic care are legătură cu exprimarea sentimentelor tale acelei persoane pe care o placi atât de mult. Dacă îți pui sentimentele pe primul loc, poți încheia această săptămână cu acel partener pe care-l dorești atât de mult. În sănătate este important să nu lași să crească niciun disconfort care are legatură cu gâtul sau stomacul. Ai grijă de tine pentru că mai târziu îmbunătățirea te va costa mai mult timp, mai mult efort.

Tigru (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

O săptămână pentru a călca cu picioare de oțel, mai ales în deciziile care au legătură cu munca. Nu-ți mai complica zilele singur și depinde doar de tine, fiecare dintre îndoielile tale ar trebui să fie deja în trecut și de acum înainte să nu lași pe nimeni și nimic să te facă să te îndoiești de ceea ce ai decis deja. În această săptămână ai în sfârșit un obiectiv clar, așa că nu te opri, continuă să mergi și când ajungi sărbătorește-ți realizarea. Din punct de vedere economic, totul începe să se îmbunătățească remarcabil și mai repede decât v-ați așteptat. Fiți recunoscători că acele griji financiare sunt în sfârșit în trecut. Va trebui să rezolvi niște asperități care au legătură cu cel mai apropiat grup de prieteni, de data aceasta să fii neutru nu va fi o opțiune.

Iepure (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Orice greșeală făcută în ultimele zile o poți remedia săptămâna aceasta. Ai noi oportunități de a clarifica orice ai greșit, orice neînțelegere care are legătură cu comunicarea, nu rata această nouă șansă pe care ți-o oferă viața de a clarifica lucrurile. Doar așa poți continua să progresezi atât profesional, cât și personal. Săptămâna aceasta este perfectă pentru a pune în practică lucrurile noi învățate, în special în actualizări urgente la locul de muncă, acest lucru vă va stimula cariera atât la locul de muncă, cât și buna reputație. Este timpul să încetați să mai fugiți de discuțiile în așteptare cu partenerul dumneavoastră, înfruntați, clarificați, exprimați-vă dezacordurile, preocupările și puteți reuși să salvați relația și să recâștigați încrederea care v-a adus împreună la început.

Dragon (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Va trebui să te aperi de niște atacuri la nivel personal. În tot ceea ce are de-a face cu munca, creșterea continuă fără oprire, ritmul pe care l-ai avut în ultima vreme este minunat și nu există nimeni care să te oprească, obiectivele tale sunt încă atât de clare încât vor continua să fie îndeplinite unul câte unul. Săptămâna aceasta ai grijă să nu-ți miște nimeni podeaua sub picioare de invidie. În dragoste, lucrurile se schimbă și te pot dezechilibra în acest moment, dar fii flexibil că, chiar dacă nu vezi la început, nu simți, această schimbare este spre binele mai mare.

Șarpe (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Ai grijă ca zilele astea disprețul, lenea, supărarea să înceapă să rămână în urmă sau aceste emoții pot începe să-ți dea probleme în toate domeniile vieții tale. Apatia este deja vizibilă, pauzele tale lungi și lente nu vor mai fi tolerate în jurul tău, nici la serviciu, nici în familie, trebuie să revii la acțiune, să fii rapid, precis. Începe să folosești acel mare dar care te caracterizeaza atât de mult: viclenia. Vei vedea că totul începe să se schimbe, atât oportunitățile de muncă cât și cele economice se deschid din nou. Banii sunt acolo săptămâna asta, ia-i, nu îi lăsa să treacă de tine încă o dată. În dragoste, această săptămână este perfectă pentru a relua romantismul.

Cal (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

S-ar putea să ți se ceară o nouă oportunitate de a-ți arăta ce simte cu adevărat pentru tine. Aceasta este o săptămână în care să te gândești dacă mai vrei să dai acea nouă șansă sau să închei în sfârșit acea relație care te copleșește atât de mult. Este o săptămână să ne gândim dacă merită să acordați mai mult timp acelei iubiri. Mulți te-au înșelat cu promisiuni false la locul de muncă, ai așteptat mult să faci un pas mai departe și încă mai aștepți. Este timpul să începem să privim alte orizonturi, să batem la uși noi, să ascultăm noi propuneri. Vă pot contacta în legătură cu locurile de muncă din trecut, nu refuzați, ascultați, poate există creșterea profesională și economică pe care o așteptați de atâta timp.

Capră (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Vești grozave în tot ceea ce ține de sănătatea ta fizică, tot ce te-a îngrijorat în trecut, disconfortul, afecțiunile încep în sfârșit să dispară. Ești deja pe calea cea bună să te simți fizic 100% din nou. Săptămâna aceasta este perfectă pentru a începe relații romantice, pentru a cere căsătorie sau a începe planul de creștere a familiei, dar sunt și zile potrivite pentru mișcări mari, schimbare de loc de muncă, o mutare mare care are legătură cu schimbarea carierei. Viața din această săptămână îți oferă șansa de a-ți începe independența, de a-ți începe propria afacere sau de a începe să trăiești singur.

Maimuță (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Răbdarea este ceva la care trebuie să lucrezi în fiecare zi, dar săptămâna aceasta va trebui să o faci cu mai mult imbold pentru că orice problemă care are legătură cu afaceri, parteneri, subordonați, șefi poate te înnebunește. În aceste zile, nu-ți neglija treburile personale, este necesar să fii atent la familie, la cuplu, la copii, multe de spus, multe de vorbit, multe de sfătuit. Nu lăsa emoțiile să-ți facă rău stomacului, nu acumula furie, nu acumula ranchiuni, renunță la ceea ce nu funcționează pentru tine și nu-ți permite să-ți rănești corpul.

Cocoș (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Fii fericit, este timpul să zâmbești din nou, să nu mai negi tot ce este bun sau rău din viața ta. Apatia nu mai poate face parte din viața ta dacă vrei să mergi înainte, să crești, să găsești dragostea adevărată. Această săptămână este pentru a renunța de la cea mai dăunătoare emoție, la persoana care nu-ți mai dă nimic și care doar îți suge energia. Economia se poate îmbunătăți în același timp în care vă îmbunătățiți și începeți din nou să vă echilibrați viața. În aceste zile este important să nu ții nicio emoție pentru tine, amintește-ți că ceea ce stagnează putrezește, că ceea ce se acumulează cântărește.

Câine (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Săptămâna aceasta va fi una de o mare complicitate în dragoste, vremurile bune revin, pasiunea se reia, comunicarea este din nou fluidă și planurile de viitor sunt puse din nou pe masă. Încercați să nu vă întoarceți în absurditățile trecutului sau tot binele care vine pentru tine săptămâna aceasta poate dispărea într-o clipă. La locul de muncă trebuie să faci o schimbare, nu te mai simți confortabil și asta îți provoacă stres și epuizare mentală. Nu te mai gândi la asta și mergi în căutarea a ceea ce îți dorești cu adevărat la serviciu, este timpul să-ți deschizi o nouă oportunitate. Economia este stabilă, dar nu ai încredere în tine, este timpul să te uiți la cheltuielile tale și să te restructurezi. În sănătate, dedică-te implementării acelui plan de îmbunătățire fizică, nu-l mai amâna.

Porc (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Securitate și încredere. Recuperezi stabilitatea pentru care ai muncit atât de mult! Este o săptămână foarte bună să te concentrezi asupra ta și să urmezi calea încrederii pe care o construiești după săptămâni de neliniște și incertitudine. Forța fizică revine și în corpul tău, te simți vital pentru orice proiect, studiu, hobby pe care vrei să-l reiei. Sunt zile în care să-ți asculți intuiția și să te lași ghidat de ea, vei vedea că dacă îți asculți vocea interioară, scopul îți va fi dat mai repede decât te aștepți. În dragoste, această săptămână vă permite să clarificați situații și să ajungeți la înțelegeri bune pentru ca relația să se vindece și să continue împreună mult timp. Este esențial ca la locul de muncă să găsești o modalitate de a avea din nou o bună comunicare, altfel creșterea ta profesională poate fi afectată.