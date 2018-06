Horoscop complet Mariana Cojocaru. Venus va intra in Constelatia Leului. Care va fi cea mai afectata zodie in saptamana 10 - 16 iunie 2018

Săptămâna ce urmează e plină de peripeţii şi aventură. De ce oare? Simplu. Va fi conjuncţie între Mercur şi Soare şi Luna Nouă în Gemeni. Data de 13 iunie vine cu un eveniment important din punct de vedere astrologic: Venus va intra în ziua de 13 iunie în Constelaţia Leului. Deci, data de 13 nu are semnificaţie negativă, ci una pozitivă. Va fi sextil între Venus şi conjuncţia Soare-Mercur. Aventuri şi peripeţii pe toate planurile existenţiale: iubire venusiană, deplasări, dorinţa de a interacţiona cu natura şi a face sport.

Berbec- Luna Nouă în Gemeni anunţă un Nou Debut: comunicare, reveniri în ţară, relaţia cu tradiţia şi rezonarea cu glia...amintiri din copilărie. Aţi citit cu toţii poveştile şi povestirile lui Ion Creangă(nativ Peşti)? Cred că da... Verbul Zodiei Berbecului este A FI-To Be or Not to Be? Asta este întrebarea cheie. Ne întoarcem la vatra neamului nostru(vezi intro). Tendinţa uraniană (vezi horoscoapele mele anterioare de pe kfetele.ro) ne îndeamnă la aventură şi peripeţii ca în vremurile copilăriei noastre ideale şi identice cu ale lui Ion Creangă!...

Taur- Sheakespeare a fost nativ al acestei Zodii, de aceea era un om înstărit(vedeţi ţinuta, îmbrăcămintea Domniei Sale). Verbul Zodiei este A AVEA, a deţine bani, buni, proprietăţi. Luna Nouă din Gemeni şi conjuncţia Soare-Mercur din sector astro-financiar vă recomandă să decoraţi(redecoraţi casa), să vă îmbunătăţiţi graderoba cu lucruri de valoare. Pietrele zodiei sunt Diamantele de toate culorile(pentru bărbaţi există Diamantul Negru), smaraldul, agatele, jadul.

Gemeni- Soarele conjunct cu Mercur vă îndeamnă la lectură. Citiţi în semnul astral al copiilor de zodiac ,,Letter for my Daughter” a Maestei Maya Angelou (Berbec de Stele - mentorul lui Oprah Winfrey-Vărsător), la studiu(examene), apoi la călătorii şi comunicare cu cei apropiaţi sufletului. Luna Nouă vă divide la doi: previziuni bune pentru cei care nu s-au lăsat în trecut şi au pus mâna pe carte la greu ...că în viitorul apropiat vor avea parte. Restul să nu plăngă pe la uşa şcolilor... Succes tuturor în marea aventură cu viaţa, examene, teste, probe, interviuri!

Continuarea AICI.