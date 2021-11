Horoscop. Cum te înțelegi cu soacra ta în funcție de zodie

Daca soacra ta este Berbec

Atunci ar trebui sa stii ca este o femeie foarte bine ancorata in realitate. De cele mai multe este incapatanata si nu se lasa convinsa cu absolut nimic. Trebuie sa te straduiesti foarte mult sa-i intri in gratii. Insa este o femeie cu un suflet mare, in ciuda faptului ca va fi greu sa te apropii de ea la inceput. In general se intelege foarte bine cu cei din zodia Leului sau a Sagetatorului.

Daca soacra ta este Taur

Trebuie sa stii ca soacra ta este o persoana foarte inimoasa, care iubeste ordinea si reuseste sa fie obiectiva chiar si atunci cand altii nu ar putea fi. Soacra ta are multa rabdare, asa ca este un bun ascultator atunci cand ai nevoie. Iti va acorda spatiul de care ai nevoie, dar va fi bucuroasa sa vada ca apelezi la ea si ca o tratezi ca pe o a doua mama. In general se intelege foarte bine cu Fecioarele si Capricornii.

Daca soacra ta este Gemeni

Atunci iti va fi putin greu sa tii pasul cu ea. Desi este mai in varsta ca tine, are energie ca o tanara zvelta, de 18 ani. Este mereu activa, are multe lucruri de facut pe lista, in fiecare zi si are un optimism debordant. Daca soacra ta este Gemeni, te sfatuim insa sa ai grija, pentru ca uneori poate fi duala. Poate trece de la o stare la alta foarte usor, asa ca trebuie sa-ti alegi cu grija cuvintele pe care le folosesti cu ea, intrucat se supara din senin. Compatibilitate cu Balanta sau Varsator.

Daca soacra ta este Rac

Inseamna ca va fi mai tacuta. Prefera sa mediteze mult, inainte sa spuna ceva. Asa este firea ei. Dar o femeie blanda, care inspira bunatate oricui o cunoaste. De aceea este apreciata de toate persoanele din jurul ei. Nu va incerca niciodata sa-ti invadeze spatiul personal si iti va da sfaturi numai daca i le vei cere. Altfel, prefera sa se abtina. Familia este foarte importanta pentru ea, asa ca incearca sa o vizitezi ori de cate ori ai ocazia. Iar ea te va astepta cu cele mai bune bucate pe care le poate prepara. Compatibilitate cu Scorpion sau Pesti.

Daca soacra ta este Leu

Atunci e o femeie foarte puternica, independenta, care nu accepta foarte multe sfaturi. Ii place sa faca totul asa cum vrea ea si daca o contrazici, s-ar putea sa primesti cateva sageti din priviri. Insa are o inima mare. Va fi nevoie insa de multa rabdare ca sa te intelegi cu ea, pentru ca tinde sa te enerveze de cele mai multe ori. Asteapta-te sa se implice in relatia ta cu fiul ei. Se intelege cel mai bine sunt Berbecii si Capricornii.

Daca socra ta este Fecioara

Veti fi mai mult prietene decat nora si soacra. Este o persoana foarte responsabila si constiincioasa. Ii place sa faca lucrurile atunci cand trebuie si de regula nu amana nimic. Gandeste foarte mult inainte sa actioneze si este o femeie foarte inteleapta. De asemenea, soacra Fecioara este foarte atenta la detalii si uneori s-ar putea sa fie critica, dar in sensul bun. Asculta-i sfaturile si o sa mergi pe calea pe care trebuie! Compatibilitate cu Taurii si Capricornii.

Daca soacra ta este Balanta

Trebuie sa stii ca va capta atentia oriunde merge. Este o femeie sarmanta, placuta la auz, care are o vorba buna pentru toata lumea. Va fi in centrul atentiei si atunci cand nu isi propune. Este calculata si ii place sa economiseasca pentru vremuri mai grele, dar asta nu inseamna ca daca ii ceri ajutorul, nu va sari sa-ti ofere ce ai nevoie. Uneori poate fi incapatanata si suparacioasa, dar asta se intampla arareori. Persoanele cu care se intelege cel mai bine sunt Gemenii si Varsatorii.

Daca soacra ta este Scorpion

Atunci ai o soacra rafinata, calculata si hotarata. Relatia ta cu ea va fi una cu suisuri si coborasuri, pentru ca in ciuda faptului ca pare foarte prietenoasa, poate fi putin smechera. Te va trage de limba si apoi e posibil sa foloseasca totul impotriva ei. Asta nu inseamna ca trebuie sa te feresti de ea. Daca reusesti sa ajungi la sufletul ei, va veti intelege excelent. Este o foarte buna gospodina si ai multe de invatat la ea! Cel mai bine se intelege cu Racii si Pestii.

Daca soacra ta este Sagetator

Esti o fericita! Soacra ta este foarte toleranta si o buna ascultatoare. Totodata, este diplomata si intelegatoare. Iti va fi mereu aproape, atunci cand ai nevoie si va avea mereu o vorba buna pentru tine. Este o persoana prietenoasa si ii place sa fie inconjurata de oameni dragi. Tine foarte mult la familia ei si va face tot ce ii sta in putina, pentru a vedea pe toata lumea cu zambetul pe buze. Este o adevarata placere sa stai in preajma ei. Compatibilitate cu Berbecii si Leiii.

Daca soacra ta este Capricorn

Atunci trebuie sa stii ca este o persoana foarte loiala, cu simtul raspunderii, careia ii place ca lucrurile sa fie facute bine, atunci cand e nevoie. Va dura ceva timp pana cand ii vei capata increderea, dar si cand vei face asta, vei intra in sufletul ei si te va considera ca pe unul din copiii ei. Este o persoana pe care te poti baza oricand, indiferent ce ai avea nevoie. Soacra Capricorn este economa si prefera sa se gandeasca de doua ori atunci cand merge la cumparaturi. Compatibilitate cu cei din zodia Taurului sau Fecioarei.

Daca soacra ta este Varsator

Fii precauta! Este o femeie imprevizibila si s-ar putea sa se razgandeasca exact atunci cand nu te astepti. Insa, cand vine vorba de lucruri serioase, te poti baza pe ea fara vreo urma de indoiala. Poate fi putin distanta si rece uneori, dar incearca sa o intelegi si sa o accepti. Cu totii avem defecte si calitati. Ii place sa fie inconjurata de oameni si de cele mai multe ori va tinde sa acapareze discutiile. Pietrele ei pretioase preferate sunt opalul si safirul, in cazul in care vrei sa o imbunezi. Ii plac darurile, asa ca nu te sfii sa-i duci cate o mica atentie uneori. Persoanele cu care se intelege cel mai bine Gemenii si Balantele.

Daca soacra ta este Pesti

Trebuie sa stii ca este o persoana complexa. Spiritualitatea este foarte importanta pentru ea. Este o persoana credincioasa si pune mare pret pe valorile morale. De asemenea, este o persoana intelegatoare, prietenoasa si inimoasa. Va fi dispusa sa se sacrifice pentru cei dragi, numai pentru a-i vedea zambind. Iti va fi alaturi atunci cand vei avea nevoie. Dar la randul tau, trebuie sa fii si tu alaturi de ea! Persoanele cu care se intelege cel mai bine sunt in zodia Racului si a Scorpionului. Mai multe detalii, pe qbebe.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal