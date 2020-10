Horoscopul inedit al iubirii pentru 2021, cu Mihai Voropchievici. Zodiile care își găsesc în sfârșit sortitul!

Anul 2021 vine cu necunoscut, aventură, schimbare. Intrăm în aventura vieții noastre! Vom stabili ce vrem de la noi, anul viitor răbufnim. Din păcate, nu avem parte de previziuni prea generoase.

Horoscopul Italian după data nașterii: are 5 puncte de referință: sunt 5 tipologii și se bazează pe ziua de naștere.

Nativii născuți în datele: 1, 6, 11, 21, 26, 31

Este un revelator 2021. E un an de claritate și de regenerare emoțională și spirituală. Acești oameni vor fi mai împăcați cu ei și mai fericiți ca niciodată. Vin lucruri extraordinar de bune pentru găsirea fericirii sufletului: dragostea. În 2021 își întâlnesc dragostea cei care sunt singuri, cei care nu sunt trăiesc o dragoste la cote superioare, se reîndrăgostesc de partener. Provocători încontinuu. 2021 este an prielnic căsătoriei, împăcări, noi începuturi. Un an despre vindecare, iertare și acceptare.

Nativii născuți în datele: 2, 7, 12, 17, 22, 27

Anul 2021 le oferă noi șanse în carieră, poate fi vorba de un job nou chiar și în altă țară. Sunt niște oportunități fantastice. Vor să cumpere o locuință. Anul viitor vine cu eforturi pentru a-și consolida relația de iubire. Ei sunt cei care oferă tot, dar dacă nu îmi oferi nimic înapoi intru la bănuieli. Apelează la sfaturi, dialog pentru că toate deciziile luate sunt pentru 9 ani. E un an de colaborare și trebuie să meargă pe mâna încrederii.

Nativii născuți în datele: 3, 8, 13, 18, 23, 28

Trecutul nu a fost lin, au trecut prin transformări, iar acum vin niște transformări și schimbări uluitoare pentru astfel de oameni. Vin evenimente care le pot răscoli sufletul. Este un an tumultos, chiar de la începutul anului. Vin la pachet schimbări sentimentale: de tristețe, oboseală, euforie, epuizare. Trec prin niște metamorfozări. Aveau nevoie să își clarifice totul ca să fie o perioadă senină pentru ei. Cei căsătoriți au în centrul preocupărilor persoana iubită. Ceilalți au în centrul atenției dorința de a-și face o familie, de a găsi sufletul perecehe, acea iubire! Anul vine cu un ajutor, să își cunoască viitorii parteneri.

Nativii născuți în datele: 4, 9, 14, 19, 24, 29

2021 este un an cu provocări. Apar rătăciri și amânări. Așa devin conștienți de ce își doresc și astfel vor alege numai ce își doresc sufletește. Relația cu străinătatea este importantă: găsesc parteneri în străinătate. Dragostea poate apărea de unde nu se așteaptă. În cazul celor singuri se naște o nouă poveste de dragoste la care n-ar fi sperat și de care au crezut că nu mai există. O persoană cunoscută în acest an ar face orice să vă cucerească, să vă sprijine în procesul de vindecare și să vă acorde toată încrederea, atenția și iubirea din lume. Vine cineva necunoscut!

Nativii născuți în datele: 5, 10, 15, 20, 25, 30

E vorba de dăruirea de sine. Dacă au făcut greșeli anul trecut, acum, în urma deciziilor pripite trag concluziile că au greșit și nu vor să mai greșească. Trebuie să găsească un numitor comun în relația de dragoste. Dacă ați renunțat la anumite vise pentru că nu se pot îndeplini: surpriză pot veni cele visuri după care să te ghidezi și să-ți găsești fericirea, să vezi că în final e o dragoste atât de mare, te-a lovit ceva de te transformă total: din sceptic, neîncrezător în ceva luminos. îndrăgostiți-vă fără frică pentru că anul atrage pentru voi un lucru fantastic: admirarea viitorului partener de viață, pentru cei necăsătoriți, pentru cei căsătoriți: veți fi adulați de partener, puși pentru un piedestal.