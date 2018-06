HOROSCOP. Trei zodii care se îmbogățesc vara asta

Foto: pixabay.com

HOROSCOP. Trei zodii traversează o perioadă de redresare financiară și chiar reușesc să aibă mai mulți bani decat și-ar fi imaginat vreodată.



HOROSCOP Berbec



Vara aceasta este super-norocoasa pentru berbeci. Pe langa faptul ca reusesc sa se remarce in domeniul in care activeaza, vor fi rasplatiti cu varf si indesat pentru ceea ce fac.



HOROSCOP Gemeni



Pentru aceasta zodie de aer astrele se aliniaza favorabil, dupa multa vreme in care au avut de suferit la capitolul financiar. Nici nu trebuie sa depuna mari eforturi pentru ca banii le vor intra in conturi de peste tot.



HOROSCOP Săgetător



Ca de fiecare data, Sagetatorul se bazeaza pe intuitie. Stie unde sa puncteze, ce sa spuna, cand sa spuna ca sa ajunga acolo unde isi doreste.

Sursa: ele.ro