Horoscopul săptămânii viitoare. O zodie se refugiază în trecut. Leii au parte de o schimbare

Foto: Pixabay.com

Horoscop. Casandra vă prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 7-13 mai 2018.

BERBEC 21.03-20.04: Astrele va stimuleaza energia, ambitia si veti atrage alaturi de dumneavoastra oameni si oportunitati. La mijlocul saptamanii se prefigureaza un castig de bani pe care ii veti folosi pentru a termina un proiect inceput de curand.

TAUR 21.04-21.05: Este o saptamana potrivita pentru a va reinnoi garderoba si pentru a va face planuri de calatorie. Veti face cateva schimbari si poate veti incepe o noua dieta mai sanatoasa. Vreti sa aveti mai multa grija de dumneavoastra si nici cei dragi nu va sunt indiferenti. Succes!

GEMENI 22.05-21.06: Continuati sa va refugiati in trecut si va legati de vechi prietenii. Se pot ivi chiar mici dispute legate de o proprietate. In tot acest amestec de trairi constientizati ca ati realizat totusi mult, iar succesul obtinut se poate imbunatati in viitor.

RAC 22.06-21.07: In aceste zile este momentul potrivit pentru a cere o crestere a veniturilor, o promovare sau veti obtine aprobarea unui proiect important. Relatiile cu prietenii sunt calde, insa cea legata de copiii dumneavoastra se schimba. Vor exista mici discutii, care trec la fel de repede cum au aparut.

LEU 22.07-22.08: Acasa si in familie are loc o mare schimbare. Aveti multe planuri si sperante legate de acestea si va apucati cu ravna sa refinisati si sa reparati, astfel incat sa va simtiti mult mai bine. Aceasta dorinta va imbunatati relatiile familiale, in special ca vreti sa scapati de lucrurile pe care nu le mai doriti.

Mai multe, pe Jurnalul.