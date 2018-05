Zodia cu cel mai mare succes în viață. E demonstrat științific

Un studiu realizat la Universitatea din Connecticut, Statele Unite ale Americii, a aratat ca exista o stransa legatura intre reusitele pe care le ai de-a lungul vietii si zodia in care te-ai nascut.

Dupa ce au analizat calitatile si defectele fiecarei zodii in parte, cercetatorii au ajuns la concluzia ca zodia cu cel mai mare succes in viata este zodia Varsatorului. Motivul principal al acestei concluzii are legatura cu caracteristicile special ale acestui semn zodiacal. Varsatorii sunt caracterizati drept “straluciti”, cu un “simt de inovatie foarte dezvoltat”, dar si cu o energie si gandire pozitive. Practic, mai ales pozitivismul specific Varsatorilor ii diferentiaza de ceilalti nativi ai zodiacului, caci ei reusesc, prin atitudini pozitive, sa-si atraga energetic binele in jurul lor, scrie wowbiz.ro.



Calitatile zodiilor: BERBEC

Avantaje: independent, generos, optimis

Slabiciuni: temperamental, concentrat mai mult pe sine si mofturos

Calitatile zodiilor: TAUR

Avantaje: loial, perseverent, demn de incredere

Slabiciuni: incapatanat, lenes, posesiv

Calitatile zodiilor: GEMENI

Avantaje: energic, istet, creativ

Slabiciuni: superficial, impulsiv, agitat

Calitatile zodiilor: RAC

Avantaje: loial, demn de incredere, grijului

Slabiciuni: temperamental cu tendinte de auto-victimizare

Calitatile zodiilor: LEU

Avantaje: increzator in fortele proprii, ambitios, generos

Slabiciun: pretentios, dornic de atentie, melodramatic

Calitatile zodiilor: FECIOARA

Avantaje: analitic, puternic simt al observatiei, saritor in situatii de criza

SLabiciuni: sceptic, intolerant

Calitatile zodiilor: BALANTA

Avantaje: recunoscator, impaciuitor, capacitati diplomatice ridicate

Slabiciuni: supeficial, indecis

Calitatile zodiilor: SCORPION



Avantaje: loial, pasionat, descurcaret

Slabiciuni: gelos, suspicios

Calitatile zodiilor: SAGETATOR



Avantaje: independent, aventuros, darnic

Slabiciuni: neglijent, iresponsabil, deseori lipsit de empatie

Calitatile zodiilor: CAPRICORN



Avantaje: responsabil, rabdator, ambitios

Slabiciuni: cu tendinte dictatoriale, neincrezator, lipsit de imaginatie

Calitatile zodiilor: VARSATOR



Avantaje: inteligent, inventiv, adaptabil

Slabiciuni: incapatanat, sarcastic

Calitatile zodiilor: PESTI



Avantaje: adaptabil, plin de compasiune, inventiv

Slabiciuni: exagerat de sensibil, indecis, cu tendinte de auto-victimizare