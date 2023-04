Acțiunile First Republick Bank, o bancă importantă din SUA, s-au prăbușit pe bursă

Se înmulțesc semnele unei crize bancare în SUA, cu consecințe pe piețele mondiale, în pofida asigurărilor că este improbabilă repetarea scenariului din 2007 - 2008, când a avut loc criza financiară globală.



Acțiunile First Republic Bank au scăzut cu mai mult de 20%, iar depozitele băncii s-au diminuat cu peste 100 de miliarde de dolari în primul trimestru, informează presa internațională.

Această instituție de credit cu sediul în San Francisco intenționează să își micșoreze cheltuielile și să dea afară până la 25% dintre angajați în al doilea trimestru al acestui an, potrivit unui anunț făcut în urmă cu o zi.

"Luăm măsuri pentru a ne diminua semnificativ cheltuielile și ne concentrăm pe reducerea bilanțului", a spus directorul executiv Mike Roffler.

First Republic Bank a declanșat semnale de alertă în sistemul bancar din SUA după prăbușirea altor două bănci americane, Silicon Valley Bank şi Signature Bank.

Această criză i-a determinat pe clienții băncilor să mute miliarde de dolari către instituții mai mari, considerate mai sigure.

"Odată cu închiderea mai multor bănci în luna martie, am experimentat ieșiri de depozite fără precedent", a recunoscut Neal Holland, directorul financiar al First Republic Bank.

Concret, depozitele au scăzut la 104,47 miliarde dolari în primul trimestru, de la 176,43 miliarde dolari în al patrulea trimestru din anul trecut.

Marile bănci americane au plasat zeci de miliarde la First Republic Bank pentru a-i frâna prăbușirea

Pentru a evita prăbușirea First Republic Bank, marile bănci din Statele Unite - Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co şi Wells Fargo & Co au plasat aici aproximativ 30 de miliarde de dolari în depozite.

Fără aceste plasamente oferite de băncile mari, scăderea depozitelor la First Republic Bank ar fi fost de aproape 102 de miliarde de dolari.

Agenția Moody's a retrogradat First Republic Bank cu trei trepte, cea mai mare scădere de rating pe o listă pe care se mai află bănci precum Western Alliance Bancorp, Comerica Inc şi US Bancorp.