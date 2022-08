Șeful AIEA vorbește despre o misiune permanentă a inspectorilor săi la centrala nucleară Zaporojie | Reacția Rusiei

Inspectarea efectivă a centralei urmează să înceapă joi.

Adresându-se jurnaliștilor din orașul Zaporojie, aflat în zona controlată de ucraineni, Grossi (foto) a menționat că misiunea AIEA se realizează sub auspiciile acordului de garanții pe care organizația sa l-a încheiat cu guvernul ucrainean, relatează CNN.

Grossi a estimat că, în urma inspecției, experții internaționali vor avea "o idee destul de bună" despre ce se întâmplă în complexul atomo-electric pe care rușii l-au capturat în martie și care este deservit de specialiști ucraineni.

Șeful AIEA a spus că inspecția va dura "câteva zile", o estimare mai generoasă decât cea a presei de la Moscova, care a relatat că vizita AIEA va dura o zi sau două.

De asemenea, Grossi a vorbit despre posibilitatea unei prezențe permanente a experților AIEA la centrala nucleară, care este cea mai mare de acest fel din Europa.

El a insistat că misiunea echipei sale este una tehnică, menită să evite producerea unui accident nuclear, și care necesită voință politică din partea ambelor părți în conflict.

Momentan, nu este clar în ce condiții ar putea inspectorii AIEA să desfășoare o prezență "permanentă" la Zaporojie, sub controlul militarilor ruși.

Atât ucrainenii, cât și rușii s-au acuzat reciproc în ultimele săptămâni că au bombardat complexul nuclear-electric.

Un diplomat rus de rang înalt a declarat că Moscova salută intenția Agenției de monitorizare nucleară, de a menține cu titlu permanent mai mulți inspectori la centrala nucleară.

"Directorul general al AIEA, domnul Rafael Mariano Grossi, și-a confirmat astăzi planurile de a stabili o prezență permanentă a specialiștilor Agenției la Centrala nucleară Zaporojie. Rusia salută această intenție", a scris pe Telegram Mihail Ulianov, reprezentantul Rusiei la organizațiile internaționale cu sediul la Viena.

