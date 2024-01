Alegeri SUA 2024: Ron DeSantis se retrage din cursa pentru Casa Albă și anunță că îl sprijină pe Donald Trump | CNN: "O lovitură devastatoare!"

DeSantis, în vârstă de 45 de ani, a făcut anunțul duminică. El a spus, totodată, că îl va susține pe Trump (77 de ani).

Abandonul său vine după ce s-a guvernatorul s-a clasat pe locul 2 în alegerile primare din statul american Iowa, cu aproximativ 21%, la mare distanță în urma fostului președinte (51%).

"Dacă ar fi ceva ce aș putea face pentru a produce un rezultat favorabil (...), aș face-o, dar nu pot să le cer susținătorilor noștri să facă voluntariat și să doneze resurse, dacă nu avem o cale clară spre victorie. În consecință, îmi încetez astăzi campania (...) Deși am avut dezacorduri cu Donald Trump, el este superior actualului președinte în exercițiu, Joe Biden. Acest lucru este clar. Am semnat un angajament de a susține candidatul republican și voi onora această promisiune", a declarat DeSantis într-o înregistrare video postată pe rețeaua X.

