Ce s-a întâmplat cu Anton Krasovski, prezentatorul canalului rus de propagandă RT, după ce a îndemnat la "înecarea copiilor ucraineni"

Krasovski (foto) a îndemnat la "înecarea copiilor ucraineni" care, în anii '80, îi descriau pe ruși drept "ocupanți".

Redactorul șef al RT, Margarita Simonian, a denunțat spusele lui Krasovski într-o postare pe Telegram, afirmând că sunt "nebunești și dezgustătoare" și a anunțat suspendarea colaborării cu prezentatorul respectiv.

"Deocamdată, opresc colaborarea noastră, deoarece nici eu, nici restul echipei RT nu ne putem permite să credem că oricare dintre noi este capabil să împărtășească astfel de idei", a precizat Simonian.

Krasovsky este un realizator a cărui emisiune este găzduită de canalul RT.

El a făcut comentariile scandaloase într-o emisiune de joia trecută, după ce scriitorul Serghei Lukianenko a spus că, într-o vizită efectuată în Ucraina în '80, copiii ucraineni de atunci i-au spus că țara lor "este ocupată de moscoviți".

Krasovski a replicat: "Acești copii ar fi trebuit să fie înecați în (râul) Tîsîna" (fragmentul următor).

