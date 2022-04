Antony Blinken publică imagini din trenul care l-a dus la Kiev | Separatiștii publică imagini cu un sat ras de pe fața pământului, în Lugansk

Ulterior vizitei, Austin avea să declare că SUA vor ca Rusia să fie slăbită în urma războiului din Ucraina într-o asemenea măsură, încât să nu mai poată face lucrurile pe care le-a făcut în invazia declanșată pe 24 februarie.

La rândul său, Blinken a scris pe contul său de Twitter, în completarea fotografiilor postate:

"Am văzut oameni pe străzi și dovezi clare că bătălia pentru Kiev a fost câștigată. Dar știm că acest lucru este în contrast puternic cu situația din alte părți ale Ucrainei, unde armata rusă continuă să comită atrocități".

On our trip, @SecDef and I took a train into Kyiv from Poland. We saw people on the streets and clear evidence that the battle for Kyiv has been won. But we know that’s in stark contrast to other parts of Ukraine, where the Russian military continues to commit atrocities. pic.twitter.com/pnLTsxU42l