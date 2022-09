Președintele iranian a anulat în ultimul moment interviul cu Christiane Amanpour, după ce jurnalista CNN a refuzat să poarte vălul islamic

Preşedintele iranian Ebrahim Raisi a refuzat să-i acorde Christianei Amanpour un interviu deja agreat cu CNN, deoarece jurnalista nu a fost de acord să poarte vălul.

S-a întâmplat la New York. Amanpour a fost cea care a spus povestea pe Twitter, însoţită de fotografia scaunului gol din faţa ei, care era gata pentru preşedintele iranian, potrivit Mediafax.

„Protestele se extind în Iran, iar femeile ard hijabul după moartea lui Mahsa Amini săptămâna trecută, în urma arestării acesteia de către „poliţia morală”. Organizaţiile pentru drepturile omului spun că cel puţin 8 persoane au fost ucise.

„În ultimele ore, televiziunea de stat din Teheran a declarat că morţii ar fi 17, inclusiv un număr nespecificat de agenţi. ONG-ul „Iran Human Rights” cu sediul în Oslo declară că cel puţin 31 de civili au fost ucişi. Aseară am vrut să-l întreb pe preşedintele Raisi acest lucru şi multe altele. Ar fi fost primul său interviu pe pământ american, în timpul vizitei sale la New York pentru Adunarea Generală a Naţiunilor Unite”, continuă Amanpour.

„Preşedintele mi-a sugerat să port vălul, pentru că suntem în lunile sfinte ale lui Muharram şi Safar. Am refuzat politicos. Suntem la New York, unde nu există nicio lege sau tradiţie în ceea ce priveşte voalul. Am subliniat că niciun preşedinte iranian anterior nu a repetat această solicitare atunci când i-am intervievat în afara Iranului”, a povestit jurnalista.