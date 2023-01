Acuzații grave la Kiev. "Comitetul Internațional Olimpic, un promotor al războiului și crimelor, cumpărat cu bani rusești", spune un consilier al lui Zelenski

Acuzațiile vin după ce instituția internațională a decis să analizeze posibilitatea ca atleții ruși să participe la Jocurile Olimpice din 2024.

Potrivit consilierului prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak (foto), CIO oferă Rusiei "o platformă de promovare a genocidului și încurajează noi omoruri ale rușilor".

"Este evident că banii (rusești) care cumpără ipocrizia olimpică nu miros a sânge ucrainean. Așa-i, domnule Bach?", a scris Podoliak într-un Tweet semnalat de CNN și aparent adresat președintelui CIO, Thomas Bach.

#IOC is a promoter of war, murder & destruction. The IOC watches with pleasure RF destroying ?? & then offers ?? a platform to promote genocide & encourages their further killings.

Obviously ru-money that buys Olympic hypocrisy doesn’t have a smell of ?? blood. Right, Mr. #Bach?