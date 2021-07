Doi polițiști sparg geamul unei mașini încinse de soare și salvează un copil de 2 ani, în SUA

Intervenția polițiștilor a fost îngreunată de faptul că portiera vehiculului de teren a rămas blocată după ce ofițerii au spart geamul.

Ajutat de partenerului său, ofițerul Michael Coddington, polițistul Mike Mehlhouse s-a strecurat prin cadrul ferestrei și a ajuns la băiețelul care suferea deja de pe urma căldurii acumulate în vehicul și plângea

Copilul a fost recuperat fără probleme din scaunul său special.

Micuțul a rămas blocat după ce mama sa, care tocmai revenise de la magazin, se pregătea să îl recupereze din mașină, împreună cu pungile de cumpărături, dar s-a încuiat pe dinafară, fiindu-i imposibil să revină în vehicul.

"Îmi imaginez cât de neajutorată s-a simțit. Mă bucur că am fost acolo și am putut să ajut. Pe caniculă nu e ok să-ți lași copilul în mașină nici două minute", a spus polițistul Mehlhouse.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Acesta, împreună cu ofițerul Coddington, sunt instructori la Academia de Poliție și participă la misiuni în contextul problemelor de personal în poliția locală.

Copilul i-a fost redat mamei fără să fi avut de suferit în urma incidentului.

Este al doilea astfel de caz relatat în Phoenix în ultima perioadă.

Cu doar două zile înainte, polițiștii au salvat alți doi copii dintr-o mașină "fierbinte", după ce mama lor a lăsat cheile înauntru iar portierele s-au blocat.

Anul acesta, în SUA au murit șapte copii rămași blocați în mașini care s-au supraîncălzit, precizează CNN, citând date ale ONG-ului No Heat Stroke.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal