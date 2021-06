Pulitzer pentru NYT și Reuters. Mențiune specială, adolescentei care a filmat uciderea lui Floyd

Premiile Pulitzer sunt cele mai prestigioase premii din jurnalismul american și au fost înmânate din 1917, când editorul de Joseph Pulitzer le-a înființat prin testament pentru a fi acordate de Universitatea Columbia.

Darnella Frazier, tânăra în vârstă de 18 ani care a filmat arestarea şi moartea lui George Floyd la Minneapolis la sfârşitul lui mai 2020, publicaţiile Star Tribune, The New York Times, The Atlantic şi agenţia Reuters au primit, vineri, premii Pulitzer, cele mai prestigioase recompense ale jurnalismului din Statele Unite.

Juriul pentru Pulitzer a adus omagiu celei care a ieşit în acea zi să facă cumpărături şi s-a aflat din întâmplare în faţa scenei, pentru că a "înregistrat curajos moartea lui George Floyd, un videoclip care a angajat manifestaţii contra brutalităţii poliţiştilor din întreaga lume". Ei i-a fost atribuit un Pulitzer special.

Aceasta "subliniază rolul crucial al cetăţenilor în căutarea adevărului şi a justiţiei din partea jurnaliştilor", a continuat juriul.

Star Tribune a câștigat Premiul Pulitzer pentru reportaje de ultimă oră, pentru ceea ce consiliul a numit acoperirea „urgentă, autoritară și nuanțată” a asasinării lui George Floyd, care a murit în luna mai în mâinile poliției, în timp ce Reuters și Atlantic au împărțit premiul pentru jurnalism explicativ.

Multe dintre premii au fost acordate pentru articole despre prestația poliției și a mișcării de protest globale care a izbucnit după uciderea lui Floyd.

Associated Press a câștigat premiul de fotografie de știri de ultimă oră pentru imaginile sale de la protest, în timp ce Robert Greene de la Los Angeles Times a câștigat premiul pentru editorialul despre reforma cauțiunilor și a închisorilor.

New York Times a câștigat premiul pentru jurnalism în serviciul public, pentru felul în care a acoperit subiectul pandemiei de coronavirus.

Boston Globe a câștigat premiul pentru jurnalism de investigație, pentru descoperirea unui eșec sistematic din partea guvernelor de a împărtăși informații despre șoferii de camioane periculoase care i-ar fi putut ține departe de drum.

Consiliul Pulitzer recunoaște, de asemenea, realizările în artă și i-a acordat premiul de ficțiune Louisei Erdrich pentru romanul ei „The Night Watchman”, despre triburile nativilor americani în anii 1950.

Anunţarea câştigătorilor de anul acesta, programată iniţial pentru 19 aprilie, a fost amânată cu aproape două luni pentru a permite celor 18 membri ai comitetului să se întâlnească şi să dezbată propunerile în persoană şi nu de la distanţă.

Dineul dedicat câştigătorilor, care în mod tradiţional are loc imediat după ceremonia de decernare, şi este găzduit de Universitatea Columbia, a fost amânat pentru toamnă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal