Declarație fără precedent făcută de un consilier al lui Zelenski despre Rusia: "Nu poate continua să existe în actuala formă!"

"Această țară nu-și poate continua existența în forma sa actuală", afirmă consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak (foto).

În aceeași zi în care Volodimir Zelenski a prezentat reuniunii G20 propunerea sa de plan de pace cu Rusia, Podoliak a scris pe Twitter:

"Nu trebuie să ne fie frică de adevăr. Rusia nu-și poate continua existența în forma sa actuală și cu actualele elite conducătoare.

Rusia trebuie să piardă, să fie pedepsită pentru ignorarea dreptului internațional și să treacă printr-o transformare politică. Cu cât mai repede înțelege toată lumea acest lucru, cu atât vor fi mai puține victime...".

