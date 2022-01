Declarația pe proprie răspundere a lui Novak Djokovic: ”Am fost supărat și confuz”

Instanța australiană a eliberat o serie de documente judecătorești legate de caz, inclusiv declarația pe propria răspundere a lui Djokovic, care descria în cuvintele sale ce s-a întâmplat după sosirea sa la Melbourne.

Tenismenul explica că a fost reținut la aeroport și supus a numeroase interviuri, înainte să i se înmâneze avizul guvernului de intenție de a-i anula viza.

Djokovic a spus că a refuzat să semneze documentul la acel moment: ”eu și agentul meu am făcut tot ce ni sa cerut pentru a face cererea de intrare în Australia”.

”Am crezut că am respectat toate regulile privind permisiunea intru în Australia. Nu am înțeles ce se întâmplă. Și nu am înțeles de ce se gândea să-mi anuleze viza. Eram supărat și confuz," a adăugat acesta.

Mai mult, tenismenul afirmă că știa că este pozitiv în data de 16 decembrie. În aceeași zi, pe conturile de socializare ale fundației Fundației Novak Djokovic au apărut fotografii care îl arată pe tenismen, care nu purta mască, participând la o discuție în fața unei audiențe.

Pe 17 decembrie, pagina de Facebook a Asociației de Tenis din Belgrad a postat apoi diverse fotografii cu Djokovic pozând alături de un grup de tineri la o ceremonie de decernare a unor premii.

