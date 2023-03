Ce au făcut forțele ucrainene în Bahmut, după ce șeful Wagner i-a cerut lui Zelenski să-și retragă militarii din oraș

Militarii Kievului au aruncat în aer un pod de cale ferată din interiorul localității, relatează CNN, care menționează că a analizat prin geolocalizare înregistrări video postate pe rețelele sociale.

Podul a fost inițial avariat de forțele ucrainene în luna august a anului trecut.

Brigada 46 ucraineană, care operează în Bahmut, a negat că ar fi primit ordin de retragere și a arătat că podul era, oricum, inutilizabil.

"Podul care este arătat acum ca dovadă a faptului că plecăm a fost distrus cu mult timp în urmă. Cei care se află în Bahmut știu acest lucru. Acum a fost doar o 'lovitură de control'. Nu răspândiți panica. Și da, se poate traversa râul acolo fără pod", au spus soldații acestei formațiuni militare, conform CNN.

În videoclipurile care surprind explozia se vede cum un capăt al structurii cade după deflagrație.

#Bakhmut: The railroad bridge at 48.601203, 38.006072 is seen being destroyed. This may be confirmation that the APU has consolidated its defenses west of the river.#OSINT#UkrianeRussiaWar #Ukraine pic.twitter.com/jTxUFwSgQi