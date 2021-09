Cazul Gabby Petito. Rămășițe omenești care corespund tinerei dispărute au fost găsite de poliția americană

"Identificarea completă din punct de vedere medico-legal încă nu a fost finalizată pentru a confirma 100% că am găsit-o pe Gabby Petito, însă familia sa a fost anunțată de descoperire", a precizat Charles Jones, reprezentantul FBI.

La ora 22.55 GMT (ora 1.55, luni dimineața, în România) când CNN a publicat știrea actualizată cu informațiile FBI, cauza morții nu fusese încă stabilită.

Conform comunicatului FBI, rămășițele umane au fost găsite după ce autoritățile au declanșat în weekend o operațiune de căutare în extremitatea estică a parcului național Grand Teton.

The live update has concluded and we will share a recording soon. Our statement is attached & we have no additional comment at this time. #FBIDenver & our partners extend our condolences to Gabby's family. We thank the public for your generous support of this investigation. pic.twitter.com/kZiSVmJtqv