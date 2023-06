Garda de Coastă a SUA a găsit resturi în zona de căutare a submersibilului Titan, dispărut de cinci zile lângă epava Titanicului

"Un câmp de resturi a fost descoperit de un vehicul operat de la distanță în apropierea zonei de căutare a submersibilului Titan, iar autoritățile evaluează informațiile", au transmis oficialii instituției americane pe Twitter.

Nu este clar dacă acest câmp de resturi are legătură cu submersibilul dispărut.

La ora acestei actualizări, este cea mai recentă informație ce poate fi coroborată cu eforturile de căutare a submersibilului.

Garda de Coastă a SUA a anunțat, de asemenea, o conferință de presă la ora 15:00, după fusul orar al Coastei de Est a SUA (ora 22 în România).

