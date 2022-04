Gropi comune masive, de peste 80 de metri lungime fiecare, în apropiere de Mariupol | Ce spune analiza imaginilor din satelit

Anunțul găsirii gropilor comune a fost făcut de Petro Andriușcenko, un consilier al primarului din Mariupol.

Într-o postare pe Telegram, Andriușcenko a precizat că mormintele comune au fost găsite, după o lungă căutare, în localitatea Manguș, situată la aproximativ 19 kilometri vest de Mariupol.

Oficialul ucrainean, care nu se mai află în oraș, dar dispune de informații din localitate, a postat coordonatele pe Telegram. El susține că forțele ruse au săpat mai multe gropi comune, fiecare măsurând aproximativ 30 de metri.

"Camioane aduc cadavrele. Pur și simplu, le aruncă pe terasament. Este o dovadă directă a crimelor de război și a încercărilor de a le acoperi", susține Andriușcenko.

⚡️Satellite imagery shows 985-foot-long mass grave in village near Mariupol.



A trench that appears to be a place of mass burial was dug out between March 23 and March 29, according to satellite imagery found by RFE/RL.



Photo: RFE/RL pic.twitter.com/sey5u8wLen